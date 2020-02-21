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Известия.ru

Киев анонсировал повышение статуса Украины в НАТО до партнера

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

При соблюдении текущих темпов внедрения реформ на Украине страна может повысить свой статус до партнера в НАТО уже в октябре. Об этом в среду, 19 февраля, заявил украинский министр обороны Андрей Загороднюк по итогам заседания комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности.

«Они [представители министерств обороны стран-участниц НАТО] абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями», — цитирует министра обороны Украины агентство УНИАН.

Он подчеркнул, что для этого необходимо сохранить текущий темп внедрения и реализации реформ в стране.

Ранее в феврале Загороднюк заявил о намерении представить «новую национальную стратегию обороны», которая должна привести страну в НАТО уже после 2020 года.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроков вступления Украины в альянс, лишь обещая расширить поддержку от блока.

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в сентябре 2019 года заявил, что Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды, а стране нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась.

Сами же украинцы считают, что вступление в НАТО стало бы лучшим вариантом обеспечения безопасности страны. Такое мнение выразил 51% граждан в декабре прошлого года.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство решило отказаться от внеблокового статуса и закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс.10 марта 2018 года Украина стала кандидатом на вступление в альянс. В 2019 году Киев утвердил изменения в конституции, закрепив в ней курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
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