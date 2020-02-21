От «камикадзе» до «ударников»: Турция форсирует развитие армейской авиации и ПВО

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Президентство оборонной промышленности Турции, отвечающее за военные поставки, обнародовало амбициозный план закупок на 2020 год, несмотря на то, что экономика страны находится в тяжелом положении, а правительство тратит деньги на ведение войн на нескольких театрах военных действий, включая Ирак и Сирию. Об этом пишет Defense News, перечисляя наиболее важные с точки зрения Анкары статьи расходов. Судя по выставленным приоритетам, Анкара явно форсирует развитие армейской авиации и ПВО.

От «камикадзе» до «ударников»

К концу 2020 года планируется начать поставки ударного беспилотника Baykar. На 20 января текущего года он уже совершил второй испытательный полет, длившийся 66 минут. В этом же году стартует передача БПЛА-«камикадзе» Kargu-2. Всего предполагается приобрести 356 беспилотников данного типа. На 2020 год запланировано начало передачи ударного БПЛА тактического звена Alpagu, на который хотят возложить задачу борьбы с курдскими боевиками на юго-востоке Турции. Озвучено намерение подписать контракт на поставку транспортных беспилотников.

Сухопутные войска заключат в 2020 году соглашение, предусматривающее приобретение десятков базовых учебно-тренировочных вертолетов. По всей видимости, предстоит сделать выбор между H135 от французской Airbus, англо-итальянским TH-119 и GXi (или 429 GlobalRanger) от американской Bell.

В 2020 году ожидается начало поставок многоцелевого вертолета T625 местной разработки (для него создается двигатель собственного производства TS1400) и созданной в Турции ударной винтокрылой машины ATAK FAZ-2, которая является усовершенствованным вариантом ATAK T129 (построены по лицензии итало-британской компании AgustaWestland). Новая модификация имеет системы предупреждения о нападении и радиоэлектронной борьбы. Планируется закупить первую партию из 21 машины этой модели. В конце 2020 года на вооружение должен поступить универсальный десантный корабль TCG Anadolu, также являющийся носителем вертолетов.

Источник изображения: topwar.ru

ПВО Hisar

ПВО для Сирии

В 2020 году планируется начать испытательные стрельбы переносных ЗРК и системы ПВО средней дальности Hisar-O, разработанной в Турции. Как пояснял в начале февраля глава страны Реджеп Эрдоган, Hisar-A, версия для действий на коротких дистанциях, будет развернута вдоль границы с Сирией. В текущем году турецкие военные также должны получить на вооружение систему ПВО Korkut, работающую по низколетящим целям.

Однако Defense News сомневается в реалистичности реализации данной программы:

Фискальные ограничения и технологические барьеры, вероятно, задержат несколько программ

- приводит издание мнение одного из аналитиков.

Kargu-2