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Названы способные уничтожить человечество АПЛ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В мире существуют пять типов действующих или проектируемых атомных подводных лодок (АПЛ), которые способны уничтожить человечество или приблизить его к концу света, пишет The National Interest.

Американский журнал напоминает, что в разгар холодной войны американская субмарина типа Ohio была способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за полчаса». Другой грозной субмариной называется американская перспективная АПЛ типа Columbia, строительство которой должно начаться в 2020 году.

Далее журнал упоминает АПЛ проекта 955A «Борей-А», являющуюся «самой тихой российской подводной лодкой с баллистическими ракетами» (Р-30 «Булава-30), субмарину проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенную баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева», и подлодку проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами 3М-14 комплекса «Калибр», которая может «легко приблизиться к восточному побережью США на расстояние 2000 километров и ударить по суше вплоть до Великих озер».

Аналогичный перечень самых грозных АПЛ The National Interest представлял в январе 2020 года и в июне 2018 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Р-29Р
РСМ-54
Проекты
2020-й год
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
955 Борей
Ohio
ЯО
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