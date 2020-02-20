"Поводов для паники нет": Украина оставила позиции в Донбассе

Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе

В минобороны Украины сообщили, что бойцы ВСУ оставили один опорный пункт в Донбассе. Однако депутат Верховной рады Михаил Забродский заявил, что украинские силовики покинули не одну позицию, а несколько. По его словам, этот факт подтвердил представитель Генштаба.

Ситуация в Донбассе в настоящее время нормализовалась, отметил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, добавив, что недавнее обострение конфликта не привело к смене позиций Вооруженных сил Украины.

"По нашей информации, они [украинские военные] временно покинули опорный пункт [в месте обострения в Донбассе], в целом наши позиции остались неизменные", - приводит его слова ТАСС.

Украинский чиновник обратил внимание, что на месте обострения сейчас "ситуация абсолютно контролируемая" и "поводов для паники нет".

Тем временем депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский заявил, что бойцы ВСУ покинули несколько позиций на юго-востоке Украины, хотя ранее штаб Операции объединенных сил, как и министр обороны страны, сообщил, что "позиции не потеряны", передает РИА «Новости».

"Около семи раз этот вопрос в разных интерпретациях задавался господину полковнику и господин полковник [представитель Генштаба] при всех подтвердил, что позиции были оставлены, таким образом опровергнув заявления и руководства Генштаба и руководства Минобороны", - сказал Забродский в видеобращении в Facebook после заседания комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Накануне утром Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что украинские силовики пытались дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.

По данным ведомства, рано утром во вторник 10 бойцов диверсионной группы ВСУ направились в сторону позиций ополченцев, которые располагались вблизи населенного пункта Голубовское. Во время приближения украинцы подорвались на минном поле. «Не менее двух боевиков погибли и трое получили ранения», - говорится в сообщении представителей республики.

В Народной милиции также добавили, что затем ВСУ решили эвакуировать убитых и раненых и для этого командование 93-й бригады ВСУ приказало «нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР».

Представители республики уточнили, что украинские военные использовали запрещенное минскими договоренностями оружие. Они стреляли из минометов калибра 120 мм, а также артиллерийских орудий калибра 122 и 152 мм. Кроме того, были разрушены некоторые объекты гражданской инфраструктуры, а мирным жителям пришлось укрываться в подвалах домов.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждали, что это ополченцы напали первыми. В результате чего один военнослужащих ВСУ погиб, а четверо были ранены. По данным штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе, бойцы ЛНР нарушили перемирие и попытались прорвать позиции Украины на линии соприкосновения. Однако они «получили отпор». В свою очередь, ВСУ пошли на перемирие, которое предложила ЛНР, чтобы эвакуировать с поля боя своих раненых и убитых бойцов.

Так или иначе, в Киеве было проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), главной темой которого стало обострение военного конфликта на юго-востоке страны.

Во время этого заседания президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев не свернет с намеченного пути по прекращению войны в Донбассе.

"Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров", - сказал он во вторник, 18 февраля.

На эскалацию напряжения в регионе буквально сразу отреагировали и члены «нормандского формата», который был создан для урегулирования ситуации в Донбассе. Так, французский МИД заявил, что сожалеет об обострении конфликта, но в то же время призывает стороны к сдержанности.

"Нарушение режима прекращения огня и применение тяжелого оружия противоречат минским соглашениям и выводам саммита [в «нормандском формате»] глав государств и правительств 9 декабря [в Париже]", - обратил внимание представитель французского ведомства.

Он подчеркнул, что Франция призывает стороны к сдержанности в данной ситуации. По его словам, власти страны по-прежнему выступают за полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, передает РИА «Новости».

Ангелина Мильченко