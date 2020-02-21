Нового натиска навосток не боимся и предупреждаем

Россия должным образом отреагирует на учения НАТО

В ответ на учения НАТО «Защитник Европы - 2020» (Defender Europe 2020), в которые будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, МО России параллельно проведет цикл оперативных манёвров на собственной территории. С таким заявлением выступил 19 февраля, глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Соответствующие учения ВС РФ будут направлены на определение степени боеготовности войск. Российские маневры будут проходить на ТВД, находящихся в непосредственной близости с дислокацией воинских формирований стран Североатлантического альянса.

Бывший командующий воздушно-десантными войсками отметил, что столь масштабные учения блока вызывают определенную тревогу российского руководства и заставляют Москву принимать ответные меры на такой вызов Запада. Однако никакого переполоха или испуга по этому поводу нет. «Мы спокойно отслеживаем ситуацию, никакого переполоха и испуга у нас нет и не может быть. Мы достаточно вооружены, у нас хватает сил и средств», - заявил Шаманов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Интерфакс» и добавил, что российские граждане могут не беспокоиться.

В планируемых учениях, подготовка к которым в НАТО уже идет полным ходом, будут задействованы подразделения численностью 37 тыс. военнослужащих из 18 стран мира. Из-за океана, впервые за последние 25 лет, к границам России будет переброшена целая дивизия, около 20 тыс. солдат и офицеров СВ США. 10 крупных аэропортов ряда европейских стран готовятся в течение 96 часов принять транспортные самолеты, осуществляющие доставку 480 танков и боевых машин, а также 2 тыс. единиц автомобильной техники.

«Есть еще ряд провокационных заявлений руководителей прибалтийских государств, злорадствует Польша. Все это создает такой нездоровый фон, который делается в пику нашим мероприятиям патриотического характера, связанных с рассказом исторической правды о победителях в 1945 году», - сказал бывший генерал.

В начале февраля в интервью ИА «Интерфакс» свое мнение по этому поводу высказал глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, предстоящие маневры Запада вызывают у Москвы большую озабоченность. «Те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, хотят, чтобы ответные меры последовали, с тем, чтобы и дальше нагнетать напряжённость», - сказал министр и подчеркнул, что Россия будет реагировать на них, не создавая ненужных рисков.

«В общей сложности более 40 тыс. человек участвует в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков», - заявил Лавров. Он также заметил: «Формально, кстати, учения объявлены как американские, но с приглашением партнеров по НАТО. Интересный момент - не знаю, чем это вызвано».

«Но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по своей команде, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной. Хотя в НАТО командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе», - отметил министр.

По его словам, реакция России на эти учения неизбежна. «Надеюсь, любой нормальный военный и политик это понимает. Те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность», - подчеркнул главный дипломат России и при этом заметил: «Но немаловажный аспект - все, что мы делаем в ответ на создание натовцами угроз нашей безопасности, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все наше ядерное оружие находится на нашей территории в отличие от американского ядерного оружия».

Опасения в связи с грядущими учениями Североатлантического альянса неоднократно звучали в Белоруссии, так как маневры пройдут недалеко от границ этой республики. По этому поводу высказывался президент РБ Александр Лукашенко и делал заявления министр обороны Владимир Равков. А президент РФ Владимир Путин еще в октябре прошлого года предложил лидерам стран СНГ обсудить совместные действия в связи с учениями НАТО у российских границ.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»