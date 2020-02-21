Войти
Независимое военное обозрение

С какой целью ВВС США закупают российские военные вертолеты?

276
0
0
Покрывший себя боевой славой Ми-24. Фото Алекса Бельтюкова
Покрывший себя боевой славой Ми-24. Фото Алекса Бельтюкова.

На авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне проводятся двусторонние маневры с применением боевых геликоптеров. Так, 55-я спасательная вертолетная эскадрилья ВВС США в ноябре 2019 года отработала учебные бои с авиацией вероятного противника. Кто подразумевался в качестве коварного супостата гадать не нужно, поскольку роль врага исполняли экипажи пилотировавшие ударные вертолеты советской эпохи Ми-24. У нас их называют «Крокодилами», а янки окрестили их Hind – «Лань». Для этих целей на вышеуказанной базе находятся два ударно-транспортных вертолета Ми-24, которые временно размещены и обслуживаются в тех же ангарах, что и американские геликоптеры Sikorsky HH-60G Pave Hawk (состоящие на вооружении 55-й спасательной эскадрильи).

Эти два советских вертолета были приобретены в России в начале 90-х и размещены на военном аэродроме Nellis в штате Калифорния. Еще два «Крокодила», включая бывший болгарский Ми-24Д, принадлежат предприятию VTS Aviation LLC и System Studies & Simulation, Inc., специализирующемуся на обслуживании в предоставлении Пентагону для учебных целей советской и российской вертолетной техники и базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама. «Лани», принадлежащие VTS, когда-то были музейными экспонатами. Теперь их используют для обучения американских вертолетных экипажей воздушному бою. Командование ВВС США пришло к выводу, что атаковать вертолеты врага истребителями не эффективно, целесообразнее для этого использовать свои геликоптеры, оснащенные пушечным вооружением и ракетами класса «воздух - воздух».

Из опыта маневров американцы извлекли истину, что истребители, скажем F-16 слишком быстры для воздушного боя с такими маневренными вертолетами, как Ми-24. Из реактивных самолетов, для этих целей еще более-менее подходит относительно тихоходный штурмовик А-10 «Бородавочник». К тому же сам «Крокодил» рассматривается как очень эффективная платформа для борьбы с вертолетами.

Для экипажей HH-60G Pave Hawk 55-й эскадрильи опыт противоборства с российскими Ми-24, приобретаемый на учениях, очень важен. Поскольку данное подразделение предназначено для поиска и спасения пилотов, катапультировавшихся из сбитых самолетов. Ранее Вооруженным силам США приходилось воевать против заведомо слабого противника, теперь ситуация меняется. Проставлена задача готовиться к серьезной схватке с сильным супостатом, владеющим современными военными технологиями.

Так, командование Корпуса морской пехоты(КМП) США еще в 2018 году попросило подрядчиков предоставить транспортно-ударные вертолеты Ми-24 и/или Ми-17 для действия в двусторонних учениях в Юме (штат Аризона) в качестве противника.

Командование КМП считает, что ударный вертолет Ми-24, благодаря своим данным, профилю полета, огневой мощи и маневренности, представляет собой уникальную, заслуживающую доверие имитацию действий сильного неприятеля. С помощь этих машин создаются реалистичные боевые сценарии непохожие на то, с чем морпехи США сталкивались ранее.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
США
Продукция
Euro Hawk
F-16
SH-60
Ми-17
Ми-24
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
Военные учения
Похожие новости
27.01.2020
ВВС США начали отрабатывать противодействие российским ударным вертолетам
27.01.2020
США впервые провели учения с вертолетами Ми-24
19.05.2017
Современный облик военно-воздушных сил Болгарии
22.01.2016
Какая российская авиатехника интересует арабский мир
15.01.2015
Крылья, сопла и хвосты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 07:07
  • 10
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 21.02 06:50
  • 23
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 21.02 06:47
  • 7
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 21.02 05:25
  • 7858
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.02 05:06
  • 110
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 21.02 00:56
  • 1
"Синай-200": защищенный гусеничный БТР на базе БМП-1 создали в Египте
  • 20.02 22:50
  • 4
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 22:38
  • 58
Асимметричный флот
  • 20.02 22:28
  • 4
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 21:20
  • 6
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 20:51
  • 3
Серьезная модернизация крейсера «Москва» пока не планируется
  • 20.02 16:23
  • 7
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 15:34
  • 1
Турция и Израиль «объединяют» силы против Сирии
  • 20.02 14:59
  • 2
«Ангару» запускают на рынок
  • 20.02 12:02
  • 269
Россия построит крупнейший в мире авианосец