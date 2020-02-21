С какой целью ВВС США закупают российские военные вертолеты?

На авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне проводятся двусторонние маневры с применением боевых геликоптеров. Так, 55-я спасательная вертолетная эскадрилья ВВС США в ноябре 2019 года отработала учебные бои с авиацией вероятного противника. Кто подразумевался в качестве коварного супостата гадать не нужно, поскольку роль врага исполняли экипажи пилотировавшие ударные вертолеты советской эпохи Ми-24. У нас их называют «Крокодилами», а янки окрестили их Hind – «Лань». Для этих целей на вышеуказанной базе находятся два ударно-транспортных вертолета Ми-24, которые временно размещены и обслуживаются в тех же ангарах, что и американские геликоптеры Sikorsky HH-60G Pave Hawk (состоящие на вооружении 55-й спасательной эскадрильи).

Эти два советских вертолета были приобретены в России в начале 90-х и размещены на военном аэродроме Nellis в штате Калифорния. Еще два «Крокодила», включая бывший болгарский Ми-24Д, принадлежат предприятию VTS Aviation LLC и System Studies & Simulation, Inc., специализирующемуся на обслуживании в предоставлении Пентагону для учебных целей советской и российской вертолетной техники и базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама. «Лани», принадлежащие VTS, когда-то были музейными экспонатами. Теперь их используют для обучения американских вертолетных экипажей воздушному бою. Командование ВВС США пришло к выводу, что атаковать вертолеты врага истребителями не эффективно, целесообразнее для этого использовать свои геликоптеры, оснащенные пушечным вооружением и ракетами класса «воздух - воздух».

Из опыта маневров американцы извлекли истину, что истребители, скажем F-16 слишком быстры для воздушного боя с такими маневренными вертолетами, как Ми-24. Из реактивных самолетов, для этих целей еще более-менее подходит относительно тихоходный штурмовик А-10 «Бородавочник». К тому же сам «Крокодил» рассматривается как очень эффективная платформа для борьбы с вертолетами.

Для экипажей HH-60G Pave Hawk 55-й эскадрильи опыт противоборства с российскими Ми-24, приобретаемый на учениях, очень важен. Поскольку данное подразделение предназначено для поиска и спасения пилотов, катапультировавшихся из сбитых самолетов. Ранее Вооруженным силам США приходилось воевать против заведомо слабого противника, теперь ситуация меняется. Проставлена задача готовиться к серьезной схватке с сильным супостатом, владеющим современными военными технологиями.

Так, командование Корпуса морской пехоты(КМП) США еще в 2018 году попросило подрядчиков предоставить транспортно-ударные вертолеты Ми-24 и/или Ми-17 для действия в двусторонних учениях в Юме (штат Аризона) в качестве противника.

Командование КМП считает, что ударный вертолет Ми-24, благодаря своим данным, профилю полета, огневой мощи и маневренности, представляет собой уникальную, заслуживающую доверие имитацию действий сильного неприятеля. С помощь этих машин создаются реалистичные боевые сценарии непохожие на то, с чем морпехи США сталкивались ранее.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО