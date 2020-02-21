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Военное обозрение

США бросают средства на борьбу с «разминающейся Россией», заявляет министр армии

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США в сфере развития вооружений планирует отказаться от проведения работ по 41 проекту и сократить финансирование еще 39 в 2021 финансовом году в попытке высвободить средства для реализации новой пятилетней программы оборонных мероприятий FYDP.

Американские военные намерены полностью свернуть работы, в частности, по созданию передовой системы высокоточного оружия уничтожения APKWS, ракетного комплекса с баллистической ракетой средней дальности MIRM и продлению срока службы РСЗО. Всего за счет отказа от 41 разработки будет выручено $324,1 млн сэкономленных средств.

Предполагается урезать финансирование таких проектов как глубокая модернизация БМП «Брэдли» и создание семейства легких тактических бронеавтомобилей JLTV (примечательно, что Латвия уже успела закупить 200 машин этого ряда, став после Черногории и Словении третьим будущим оператором новой техники). Всего сокращение затрат по 39 проектам высвободит $868,9 млн.

Как поясняет издание Sputnik, появившиеся таким образом дополнительные средства планируется перебросить на пятилетнюю программу FYDP. Как пояснил 14 февраля министр армии США Райан Маккарти, акцент в ней будет сделан на противодействии «растущей угрозе со стороны Китая и опасности, исходящей от разминающейся России».

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Страны
Китай
Латвия
Россия
Словения
США
Черногория
Продукция
APKWS
Bradley
JLTV
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