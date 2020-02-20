Небоевые потери: ПРО США в Польше опаздывает на два года

Постановка на боевое дежурство Aegis Ashore в Польше перенесена на 2022 год
Проблемы в сооружении объекта ПРО США Aegis Ashore в Польше привели к существенным задержкам в постановке системы на боевое дежурство. Предполагается, что окончательно комплекс Aegis Ashore в польском Редзикове будет готов только через два года.
Комплекс ПРО США Aegis Ashore в Польше будет поставлен на боевое дежурство с опозданием на два года, то есть он может появиться в республике в 2022 году. Об этом сообщил вице-адмирал Джон Хилл из Агентства по противоракетной обороне США, пишет Defense News. Вместе с тем адмирал Хилл сказал, что скоро ему будет известно, каким способом можно будет наверстать упущенное.
В августе 2018 года появилась информация, что первоначально предполагалось ввести противоракетный комплекс (ПРК) Aegis Ashore в Польше в эксплуатацию именно ко второй половине 2018 года.
Об этом в свое время говорил тогдашний генеральный директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэль Гривз.
Бюджет на 2021 финансовый год, опубликованный 10 февраля, показал, что агентству по ПРО США потребуются дополнительные $96 млн на финансирование только поддержания систем Aegis Ashore, которые находятся в защитных контейнерах с контролируемой температурой.
Вице-адмирал Джон Хилл сообщил журналистам во время брифинга 10 февраля, что у нынешнего конструктора были проблемы на «этой последней тактической миле» и проект практически находится на стадии завершения.
«То, что в настоящий момент времени не является законченным, как раз то, что нам действительно нужно. А именно - вспомогательное управление, отопление, электропитание и охлаждающие установки. То есть объекты, которые питают и поддерживают боевую систему», - сказал Хилл. По его словам, именно проблемы с этими объектами приостановили ввод Aegis Ashore в строй в польском Редзикове.
По словам Хилла, агентство по ПРО США провело независимую оценку готовности объекта еще в декабре, отправив в этих целях в Польшу бригаду специалистов для изучения возникших проблем на месте, а также наняло квалифицированных подрядчиков для выяснения реальной ситуации.
Корпус инженеров сухопутных войск ВС США на самом деле имеет контракт с фиксированной ценой с подрядчиками в Польше, поэтому агентство по ПРО работает с ними над согласованием вариантов договора.
«Это то, что мы делаем сейчас», - сказал Хилл, добавив, что к концу месяца агентство и Корпус инженеров СВ ВС США разработают план действий, «который будет включать, я полагаю, некоторые изменения в контракте со стороны строительства, чтобы мы могли двигаться в нужном направлении
Хилл отметил, что в настоящее время уточненный график строительства разработан с учетом всех неблагоприятных обстоятельств и представляет собой сценарий «наихудшего случая». Иными словами, адмирал надеется, что объект ПРО в польском Редзикове заступит на боевое дежурство гораздо раньше самых мрачных прогнозов.
Противоракетный комплекс Aegis Ashore в Польше является частью европейского поэтапного адаптивного подхода к региональной противоракетной обороне от угроз со стороны Ирана и включает в себя корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis, базирующиеся в Роте, Испания, РЛС AN/TPY-2 в Турции и еще один объект Aegis Ashore в Румынии, которые в настоящее время боеготовы. РЛС AN/TPY-2 была развернута в Турции в 2011 году, а румынский Aegis Ashore заступил на дежурство в 2016 году.
Как ранее писала «Газета.Ru», Aegis Ashore - это версия корабельной системы «Иджис», стоящей на вооружении ВМС США. Часть оборудования, имеющая сугубо морскую специфику, с Aegis Ashore при развертывании в наземном варианте демонтируется. Стальное сооружение высотой в четыре этажа весит около 900 т и воспроизводит надстройку крейсера с управляемым ракетным вооружением типа «Тикондерога». Внутри здания размещаются комплекты радиоэлектронной аппаратуры. Aegis Ashore состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска Мк41 для 24 противоракет «Standard» SM-3 Block IB.
«Для слежения за обстановкой в воздушном и космическом пространстве, поиска целей и выдачи целеуказания, как и на кораблях УРО ВМС США, используется радиолокационная станция AN/SPY-1 с пассивной фазированной антенной решеткой», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.
Как пояснил собеседник издания, для стрельбы противоракетами в состав сухопутного комплекса ПРО включена универсальная вертикальная пусковая установка Mk41. В базовой версии это изделие размещается в корпусах эсминцев и крейсеров УРО ВМС США. Для использования такой пусковой установки на суше предусматривается строительство специального сооружения, внутри которого помещаются все необходимые агрегаты. Кроме того, такое строение оснащается средствами загрузки ракет в вертикальные ячейки.
Как и исходный корабельный комплекс, сухопутная система способна использовать все существующие ракеты SM-3, вне зависимости от их модификации.
Это изделие комплектуется двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения и осуществляет перехват цели при помощи специальной кинетической боевой ступени. Развивая в полете скорость до 3 км/с, такая ракета способна поразить цель на дальности до 700 км.
В будущем на вооружение должна будет поступить ракета SM-3 Block IIA, отличающаяся более высокими характеристиками. За счет применения новой двигательной установки такое изделие должно развивать скорость до 4-4,5 км/с. Дальность стрельбы будет увеличена до 2500 км.
«Поэтому размещение элементов ПРО в Польше вызывает большую обеспокоенность Москвы», - пояснил «Газете.Ru» Макиенко.
Михаил Ходаренок