Небоевые потери: ПРО США в Польше опаздывает на два года

Постановка на боевое дежурство Aegis Ashore в Польше перенесена на 2022 год

Проблемы в сооружении объекта ПРО США Aegis Ashore в Польше привели к существенным задержкам в постановке системы на боевое дежурство. Предполагается, что окончательно комплекс Aegis Ashore в польском Редзикове будет готов только через два года.

Комплекс ПРО США Aegis Ashore в Польше будет поставлен на боевое дежурство с опозданием на два года, то есть он может появиться в республике в 2022 году. Об этом сообщил вице-адмирал Джон Хилл из Агентства по противоракетной обороне США, пишет Defense News. Вместе с тем адмирал Хилл сказал, что скоро ему будет известно, каким способом можно будет наверстать упущенное.

В августе 2018 года появилась информация, что первоначально предполагалось ввести противоракетный комплекс (ПРК) Aegis Ashore в Польше в эксплуатацию именно ко второй половине 2018 года.

Однако запуск объекта вначале был отложен до 2020 календарного года из-за проблем с подрядчиком, нанятым в Польше для строительства объекта. Более того, график строительства польского Aegis Ashore существенно сдвинулся из-за плохой погоды и проблем с увеличением в требуемых количествах численности рабочей силы, а также других ресурсов для выполнения всех необходимых работ.

Об этом в свое время говорил тогдашний генеральный директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэль Гривз.

Бюджет на 2021 финансовый год, опубликованный 10 февраля, показал, что агентству по ПРО США потребуются дополнительные $96 млн на финансирование только поддержания систем Aegis Ashore, которые находятся в защитных контейнерах с контролируемой температурой.

Вице-адмирал Джон Хилл сообщил журналистам во время брифинга 10 февраля, что у нынешнего конструктора были проблемы на «этой последней тактической миле» и проект практически находится на стадии завершения.

«То, что в настоящий момент времени не является законченным, как раз то, что нам действительно нужно. А именно - вспомогательное управление, отопление, электропитание и охлаждающие установки. То есть объекты, которые питают и поддерживают боевую систему», - сказал Хилл. По его словам, именно проблемы с этими объектами приостановили ввод Aegis Ashore в строй в польском Редзикове.

По словам Хилла, агентство по ПРО США провело независимую оценку готовности объекта еще в декабре, отправив в этих целях в Польшу бригаду специалистов для изучения возникших проблем на месте, а также наняло квалифицированных подрядчиков для выяснения реальной ситуации.

Корпус инженеров сухопутных войск ВС США на самом деле имеет контракт с фиксированной ценой с подрядчиками в Польше, поэтому агентство по ПРО работает с ними над согласованием вариантов договора.

«Это то, что мы делаем сейчас», - сказал Хилл, добавив, что к концу месяца агентство и Корпус инженеров СВ ВС США разработают план действий, «который будет включать, я полагаю, некоторые изменения в контракте со стороны строительства, чтобы мы могли двигаться в нужном направлении

и в конечном счете выйти на завершение строительства объекта раньше, чем установленная на 2022 год дата постановки Aegis Ashore на боевое дежурство».

Хилл отметил, что в настоящее время уточненный график строительства разработан с учетом всех неблагоприятных обстоятельств и представляет собой сценарий «наихудшего случая». Иными словами, адмирал надеется, что объект ПРО в польском Редзикове заступит на боевое дежурство гораздо раньше самых мрачных прогнозов.

Противоракетный комплекс Aegis Ashore в Польше является частью европейского поэтапного адаптивного подхода к региональной противоракетной обороне от угроз со стороны Ирана и включает в себя корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis, базирующиеся в Роте, Испания, РЛС AN/TPY-2 в Турции и еще один объект Aegis Ashore в Румынии, которые в настоящее время боеготовы. РЛС AN/TPY-2 была развернута в Турции в 2011 году, а румынский Aegis Ashore заступил на дежурство в 2016 году.

Как ранее писала «Газета.Ru», Aegis Ashore - это версия корабельной системы «Иджис», стоящей на вооружении ВМС США. Часть оборудования, имеющая сугубо морскую специфику, с Aegis Ashore при развертывании в наземном варианте демонтируется. Стальное сооружение высотой в четыре этажа весит около 900 т и воспроизводит надстройку крейсера с управляемым ракетным вооружением типа «Тикондерога». Внутри здания размещаются комплекты радиоэлектронной аппаратуры. Aegis Ashore состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска Мк41 для 24 противоракет «Standard» SM-3 Block IB.

«Для слежения за обстановкой в воздушном и космическом пространстве, поиска целей и выдачи целеуказания, как и на кораблях УРО ВМС США, используется радиолокационная станция AN/SPY-1 с пассивной фазированной антенной решеткой», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как пояснил собеседник издания, для стрельбы противоракетами в состав сухопутного комплекса ПРО включена универсальная вертикальная пусковая установка Mk41. В базовой версии это изделие размещается в корпусах эсминцев и крейсеров УРО ВМС США. Для использования такой пусковой установки на суше предусматривается строительство специального сооружения, внутри которого помещаются все необходимые агрегаты. Кроме того, такое строение оснащается средствами загрузки ракет в вертикальные ячейки.

Главным средством уничтожения баллистических ракет противника в комплексе Aegis Ashore являются ракеты-перехватчики семейства SM-3. Это оружие, изначально создававшееся для кораблей с функциями противоракетной обороны, вместе с другим оборудованием было адаптировано к эксплуатации на суше.

Как и исходный корабельный комплекс, сухопутная система способна использовать все существующие ракеты SM-3, вне зависимости от их модификации.

Это изделие комплектуется двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения и осуществляет перехват цели при помощи специальной кинетической боевой ступени. Развивая в полете скорость до 3 км/с, такая ракета способна поразить цель на дальности до 700 км.

В будущем на вооружение должна будет поступить ракета SM-3 Block IIA, отличающаяся более высокими характеристиками. За счет применения новой двигательной установки такое изделие должно развивать скорость до 4-4,5 км/с. Дальность стрельбы будет увеличена до 2500 км.

Развертывание системы ПРО Aegis Ashore на территории Польши вызывает значительные опасения у России. Все дело в том, что пусковая установка Мк41 может быть оперативно переснаряжена с противоракет SM-3 на стратегические крылатые ракеты «Tomahawk», предназначенные для удара по наземным объектам.

«Поэтому размещение элементов ПРО в Польше вызывает большую обеспокоенность Москвы», - пояснил «Газете.Ru» Макиенко.

Михаил Ходаренок