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Российская газета

Армия получит десятки обновленных фронтовых бомбардировщиков Су-34

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Источник изображения: rg.ru

Минобороны летом планирует подписать новый контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.


Боевые возможности этих самолетов, которые за характерные очертания прозвали "утятами", будут увеличены после выполнения модернизации.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, на Су-34 будет интегрировано новейшее радиоэлектронное оборудование, созданное в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч".

Эта опытно-конструкторская работа была завершена в 2019 году и в том числе предполагает установку на самолеты подвесных контейнеров разведки. Кроме того, в ходе модернизации самолета существенно расширится номенклатура авиационных средств поражения, которые способен применять Су-34. То есть "Сушка" может сначала провести разведку цели, а затем атаковать ее имеющимся на борту вооружением. Сейчас на вооружении ВКС России находятся от 110 до 130 Су-34.

В будущем планируется модернизировать авиапарк уже стоящих на вооружении фронтовых бомбардировщиков.

Этот самолет поколения 4++ впервые был использован во время пятидневной войны с Грузией, однако настоящее боевое крещение он получил в Сирии, где в полной мере продемонстрировал свои летные качества.

Благодаря приборам наведения он посылает ракеты в цель с высоты пять километров со снайперской точностью

Всепогодный истребитель-бомбардировщик предназначен для поражения наземных и воздушных целей днем и ночью. На его вооружении находятся управляемые ракеты "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Благодаря новейшим приборам наведения он посылает ракеты в цель с высоты пять километров со снайперской точностью.

Также на вооружении самолета стоят неуправляемые авиационные ракеты, которыми с высоты 600 метров он поражает цель практически со стопроцентной гарантией.

Дальность полета Су-34 достигает 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Если самолет дозаправляют в воздухе, то он может совершать перелеты с Дальнего Востока на западные рубежи России.

Для удобства летчиков при длительных перелетах с дозаправкой в Су-34 оборудован туалет, есть спальное место, которое находится между креслами экипажа, система кондиционирования и даже мини-кухня с микроволновкой.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
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