Сарадж прерывает все контакты с Хафтаром

Анкара. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж объявил о приостановке всех политических, военных и экономических контактов с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В эфире телеканала "Либия аль-Ахрар" Сараджд заявил, что такое решение принято в связи с грубыми нарушениями режима перемирия в Ливии, сообщило агентство "Анадолу".

Наряду с переговорами под эгидой ООН ливийского военного комитета в формате "5+5" в Женеве, ПНС приняло решение прекратить любые экономические и политические контакты со сторонниками Хафтара, сообщил глава признанного ООН ливийского правительства.

Армия Хафтара накануне нанесла ракетные удары по порту Триполи, в результате чего погибли три мирных жителя, пятеро получили ранения.

В Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля этого года его армия штурмует ливийскую столицу.