США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman получит в общей сложности более 13 миллиардов долларов на научно-исследовательские работы по программе создания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на замену Minuteman III, состоящей на вооружении с 1970 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы ВВС США, в ведении которых находятся стратегические ракетные ядерные силы наземного и воздушного базирования.

Согласно документам, указанная сумма будет выделяться частями до 2025 года, после чего потребуется еще 7,3 миллиарда долларов на завершение разработки. На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).

ВВС намерены заключить контракт на создание ракеты в июле — сентябре этого года. Первая новая МБР может быть поставлена в войска в 2029-м, говорится в документах.

Northrop Grumman является единственным претендентом на участие в программе и уже указана в проекте бюджета Пентагона на 2021 год в качестве компании-подрядчика. Побороться за контракт планировала корпорация Boeing, однако еще в декабре официально отказалась от участия в торгах, заявив, что требования к подрядчикам «сильно искажены» в пользу Northrop Grumman. В ВВС сообщили, что не собираются проводить тендер заново.

Американские военные уже несколько лет обсуждают параметры будущей программы по замене МБР, которая должна стать частью комплекса мер по модернизации всех трех компонентов ядерной триады США общей стоимостью в триллион долларов и сроком на 30 лет. Первая предварительная смета проекта по замене Minuteman III, разработанная ВВС в 2015 году, была рассчитана на 62,3 миллиарда долларов. Такие расчеты воодушевили сторонников активного перевооружения сухопутных ядерных сил, поскольку эта сумма оказалась значительно меньше потенциальных трат на обновление подводных лодок класса «Огайо». Однако в 2017 году Пентагон обнародовал собственную оценку стоимости ракетной программы, согласно которой на нее потребуется от 85 до 140 миллиардов долларов. В случае если цена проекта достигнет максимальной планки, то он обойдется бюджету дороже, чем замена атомного подводного флота на новейшие подлодки класса «Колумбия», писал журнал независимой организации по контролю за вооружениями Arms Control Association.