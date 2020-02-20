Армия США начнет массово применять в бою очки смешанной реальности

Нашлемная система индикации на основе так называемых "умных очков" Microsoft HoloLens разработанной украинской компанией Limpid Armor Inc. системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" или "ситуационной" брони, установленной на бронетранспортере БТР-4Е.

Через 2 года 40 тыс американских солдат, в первую очередь бойцы всех подразделений спецназа, будут использовать при выполнении боевых задач гарнитуру IVAS, в основе которой лежит Microsoft Hololens 2. На первом этапе внедрения гарнитура позволит идентифицировать на поле боя своих и чужих и вести прицельный огонь, не вступая с противником в визуальный контакт. Дальше возможности ИИ-платформы существенно расширятся.

Армия США возьмет на вооружение очки смешанной реальности IVAS, разработанные на основе Microsoft Hololens 2, сообщает Popular Mechanics. Устройства помогут солдатам идентифицировать силы противников и союзников, а также вести прицельный огонь, оставаясь, например, за углом здания. Это должно повысить эффективность и безопасность боевых операций.

IVAS состоят из прозрачного цифрового дисплея, оснащенного датчиками температуры и низкой освещенности, которые позволят видеть в темноте. В состав софта гарнитуры входят алгоритмы искусственного интеллекта, в частности, программы для автоматического обнаружения и идентификации целей.

В дальнейшем у IVAS могут появиться и другие способности, например, встроенная система распознавания лиц. Кроме того, благодаря интеграции с технологией Squad Weapon Next Generation очки можно будет использовать для непосредственного управления оружием нового поколения.

Окончательная версия IVAS появится в конце 2021 года. Пентагон планирует закупить 40 000 таких гарнитур, чего будет достаточно для экипировки каждого десятого солдата. В первую очередь очки получат военнослужащие из сил специальных операций, операторы боевых машин и боевые инженеры.

Если смешанная реальность больше подходит для боевых условий, то виртуальная идеальна для обучения солдат. Например, в США тестируют системы обучения стрельбе из гранатометов и пулеметов с помощью виртуальной реальности. Они помогут стрелкам развить необходимую мышечную память и показывать лучшие результаты в реальных условиях.

Сергей Коленов