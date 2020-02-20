Армия США начнет массово применять в бою очки смешанной реальности

Через 2 года 40 тыс американских солдат, в первую очередь бойцы всех подразделений спецназа, будут использовать при выполнении боевых задач гарнитуру IVAS, в основе которой лежит Microsoft Hololens 2. На первом этапе внедрения гарнитура позволит идентифицировать на поле боя своих и чужих и вести прицельный огонь, не вступая с противником в визуальный контакт. Дальше возможности ИИ-платформы существенно расширятся.
Армия США возьмет на вооружение очки смешанной реальности IVAS, разработанные на основе Microsoft Hololens 2, сообщает Popular Mechanics. Устройства помогут солдатам идентифицировать силы противников и союзников, а также вести прицельный огонь, оставаясь, например, за углом здания. Это должно повысить эффективность и безопасность боевых операций.
IVAS состоят из прозрачного цифрового дисплея, оснащенного датчиками температуры и низкой освещенности, которые позволят видеть в темноте. В состав софта гарнитуры входят алгоритмы искусственного интеллекта, в частности, программы для автоматического обнаружения и идентификации целей.
В дальнейшем у IVAS могут появиться и другие способности, например, встроенная система распознавания лиц. Кроме того, благодаря интеграции с технологией Squad Weapon Next Generation очки можно будет использовать для непосредственного управления оружием нового поколения.
Окончательная версия IVAS появится в конце 2021 года. Пентагон планирует закупить 40 000 таких гарнитур, чего будет достаточно для экипировки каждого десятого солдата. В первую очередь очки получат военнослужащие из сил специальных операций, операторы боевых машин и боевые инженеры.
Если смешанная реальность больше подходит для боевых условий, то виртуальная идеальна для обучения солдат. Например, в США тестируют системы обучения стрельбе из гранатометов и пулеметов с помощью виртуальной реальности. Они помогут стрелкам развить необходимую мышечную память и показывать лучшие результаты в реальных условиях.
Сергей Коленов