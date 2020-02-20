Высокий уровень взаимодействия оборонных ведомств России и Сербии

Официальная презентация в присутствии президента Сербии Александра Вучича новых вертолетов, полученных ВВС и ПВО Сербии - полученных из России четырех боевых вертолетов Ми-35М и пять военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5, а также пяти легких вертолетов европейского производства Airbus Helicopter H145M. Батайница, 07.12.2019.

Сербские МиГи защитили самолет Сергея Шойгу от неизвестного беспилотника

В середине февраля в Сербии отмечаются несколько государственных праздников, в том числе главный национальный - День государственности Сербии (Дан Државности Србиjе), с которым президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича. Справляются также принятие первой демократической Конституции Сербии, произошедшее в 1835 году, но документ позже отменили, и очень значимый для страны День Сербской Армии. Кроме того, 17 февраля 12 лет назад произошло еще одно совсем не праздничное событие – в 2008 году парламент Косова объявил о независимости от Сербии.

В понедельник 17 февраля текущего года самолет министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу приземлился в аэропорту Белграда. Звено сербских истребителей МиГ-29 еще в воздухе приветствовало российского министра, поднявшись в небо и сопровождая его до столицы Сербии. Некоторые СМИ сообщают, что торжественный эскорт был необходим и из-за появления неизвестного беспилотника, который приблизился к российскому борту в воздушном пространстве над Косово.

Беспилотник прошел вдоль границы между Сербией и Косово, сообщают «Известия» со ссылкой на сербские военно-дипломатические источники, и полет российского лайнера завершился благополучно.

Теплая встреча главе военного ведомства РФ была оказана его сербским коллегой Александром Вулиным, в ходе переговоров с которым обсуждались вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности. Сергей Шойгу заявил о том, что российско-сербское военное сотрудничество вышло на принципиально новый уровень и заверил: «Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере». «Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооруженными силами», - сказал Шойгу. Министр поблагодарил за принятое сербским правительством приглашение на участие в параде Победы 9 мая в Москве.

В честь важных дат в Сербии проводились памятные мероприятия и богослужения, были возложены венки к могиле Неизвестного героя на Авале, в Маричевом овраге, к памятнику Караджордже Петровичу и другим мемориальным местам.

Российский министр обороны принял участие в церемонии закладки первого камня в основание «Вечного огня» перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда. По данным Минобороны РФ, в 2020 году с сербской стороной согласован проект скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь». Проект будет осуществляться при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Сербия, мэрии Белграда, министерства обороны РФ, министерства обороны Сербии, представительства Россотрудничества в Сербии, российских и сербских бизнес-структур. Вместе с первым камнем в основание памятника была заложена капсула с Пискаревского кладбища, находящегося в Санкт-Петербурге, что стало символом многовековых российско-сербских неразрывных связей. Начало возведения «Вечного огня» дало старт масштабной акции Мира и согласия, которая пройдет в 20 городах Сербии в честь 75-летия Победы. Сергей Шойгу в рамках визита посетил выставку «Оборона-78», в экспозиции которой были представлены документальные материалы и видеозаписи бомбардировок Югославии и боевых действий в Косово. 20 лет назад Сергей Шойгу в должности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий неоднократно посещал Белград, руководил российской операцией по оказанию гуманитарной помощи и помогал восстанавливать город после бомбежек, продолжавшихся 78 дней и ночей.

Военная крупномасштабная операция блока НАТО против Югославии «Союзная сила» - «Operation Allied Force» проводилась с 24 марта по 10 июня 1999 года во время войны в Косово, где почти 1000 лет назад начала зарождаться сербская государственность.

В страшные дни 1999 года авиация США и НАТО совершила почти 40 тысяч боевых вылетов, под обстрел попали более 900 объектов на территории Сербии и Черногории. 20 тысяч тонн боеприпасов было сброшено на югославскую землю, в том числе запрещенные бомбы, начиненные обедненным ураном-238. Пострадали тысячи мирных жителей.

«Агрессия НАТО унесла жизни многих невинных людей – женщин, стариков, детей. Но сербский народ, благодаря своей отваге, храбрости и силе духа не был сломлен. Мы не смеем забывать о той трагедии и должны сделать все, чтобы она больше не повторилась», - сделал запись Сергей Шойгу в книге отзывов музея, где проходила выставка.

Сербский министр вручил российскому коллеге диплом почетного доктора Университета обороны Сербии.

Ирина Дронина