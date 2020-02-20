В США решили создать ракету на низкообогащённом уране в рамках лунной программы

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Американское агентство оборонных исследований DARPA раскрывает данные о финансировании программы, которая касается освоения космоса. Речь в первую очередь идёт о программе, которая связана с созданием ракеты, способной доставлять грузы до лунной орбиты.

Так, в бюджете на 2021 год в программу DARPA закладывает 158 млн долларов. Часть этих средств должна пойти на создание ракеты с ядерной силовой установкой. Кроме того, средства будут потрачены на создание новых космических роботов, которые будут обслуживать объекты в космическом пространстве.

В США отмечают, что с ракетой на ядерном топливе необходимо поторопиться, так как «конкуренты США могут первыми создать ракету, которую можно использовать для полётов к Луне и её орбите.

Проект на данный момент обозначен как DRACO-21 (Демонстратор ракеты для окололунных операций). Основой для работы её двигателя должен стать низкообогащённый уран (от 5 до 20 процентов). Речь об уране U-235.

Примечательно, что заказчиком для создания космического аппарата являются ВВС США. Это автоматически означает, что США собираются превратить лунную орбиту в сферу своих военных интересов.

Даже американский портал Breaking Defense пишет о том, что эта программа является фактически прикрытием военных амбиций Пентагона.