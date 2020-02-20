СМИ сообщили о возможной замене командира экипажа МКС

В составе экипажа космического корабля «Союз МС-16», который должен отправиться к МКС в апреле, могут произойти изменения. По данным источников «РИА Новости», «Роскосмос» может заменить командира Николая Тихонова из-за полученной им травмы.

«Госкорпорация «Роскосмос» собирает совещание по составу отправляющегося на МКС экипажа, что означает, что в ранее объявленном составе могут быть замены», — сказал один из собеседников агентства 19 февраля.

Какую именно травму получил Тихонов, не уточняется. Ожидается, что позднее 19 февраля Главная медицинская комиссия оценит характер травмы и готовность космонавта к полету. По итогу заседания будет принято окончательное решение о его возможной временной негодности по медицинским показаниям.

Отмечается, что на место командира корабля рассматривается кандидатура Сергея Рыжикова. Источники утверждают, что уже поручено оперативно заменить личные вещи космонавтов.

Предположительно, в случае исключения из состава экипажа Тихонов сможет отправиться к МКС также в качестве командира корабля в октябре 2020 года вместо Анатолия Иванишина.

Следующий полет корабля к МКС запланирован на 9 апреля, в составе экипажа заявлены командир Николай Тихонов, российский космонавт Андрей Бабкин и астронавт NASA Крис Кэссиди.

Ранее Тихонов дважды пытался отправиться в полет, однако оба раза по различным причинам вместо экипажа к станции отправляли грузовой контейнер.

На орбите «Союз МС-16» должен пробыть 200 дней. На МКС космонавтам предстоит работа с биопринтером и выход в открытый космос. Данный запуск станет последним, на котором NASA выкупило места для доставки американских астронавтов на станцию.