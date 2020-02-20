Войти
Lenta.ru

Россия получит десятки Су-34 с УКР

377
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат несколько десятков сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, оснащенных универсальными контейнерами разведки (УКР), созданными в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Сыч», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно собеседнику, соответствующий контракт Минобороны и «Сухого» планируется заключить ближайшим летом. По словам источника, ОКР «Сыч», которая была завершена в прошлом году, «предполагает установку на Су-34 подвесных контейнеров разведки». Собеседник добавил, что «в будущем планируется модернизировать авиапарк уже стоящих на вооружении Су-34».

В январе «Известия» писали, что ВКС России получат Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии, которые будут оснащены одним из трех типов УКР (радиотехнический УКР-РТ, оптико-электронный УКР-ОЭ и радиолокационный УКР-РЛ), радикально усиливающих обнаружение наземных и воздушных целей.

В августе 2019 года в рамках учения по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил России, проходившего в Центральном военном округе, 12 боевых самолетов Су-34 и 2 транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
Продукция
Ан-26
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.12.2019
Дальней авиации российских ВКС 105 лет
04.09.2019
Кто хозяин на Черном море
29.08.2019
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
07.09.2018
Герасимов рассказал, какую современную технику используют на маневрах "Восток-2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы