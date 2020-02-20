Россия получит десятки Су-34 с УКР

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат несколько десятков сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, оснащенных универсальными контейнерами разведки (УКР), созданными в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Сыч», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно собеседнику, соответствующий контракт Минобороны и «Сухого» планируется заключить ближайшим летом. По словам источника, ОКР «Сыч», которая была завершена в прошлом году, «предполагает установку на Су-34 подвесных контейнеров разведки». Собеседник добавил, что «в будущем планируется модернизировать авиапарк уже стоящих на вооружении Су-34».

В январе «Известия» писали, что ВКС России получат Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии, которые будут оснащены одним из трех типов УКР (радиотехнический УКР-РТ, оптико-электронный УКР-ОЭ и радиолокационный УКР-РЛ), радикально усиливающих обнаружение наземных и воздушных целей.

В августе 2019 года в рамках учения по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил России, проходившего в Центральном военном округе, 12 боевых самолетов Су-34 и 2 транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане.