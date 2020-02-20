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Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72

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Танк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

Минобороны разместило видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72.

Учения проходили на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает РИА "Новости".


Отмечается, что в них принимали участие свыше 500 экипажей Т-72Б3М Западного военного округа.

На записи демонстрируется танк, движущийся по участку без остановок, машина проезжает разные препятствия и ведет огонь по подвижным целям, имитирующим авиацию, бронетехнику и пехоту.

В военном ведомстве добавили, что мишени возникают неожиданно, потому экипажу нужно точно целиться 125-миллиметровой пушкой, вести прицельный огонь из зенитного и танкового пулемета.

В феврале опубликовали видеозапись, на которой Т-72 сирийской армии подвергся атаке управляемой противотанковой ракеты террористов. Боевая машина не получила фатальных повреждений, экипаж не пострадал.


Алексей Дегтярев

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1 комментарий
№1
20.02.2020 09:36
Да уж! Лучше бы вообще не размещали!
Цитата, q
Минобороны разместило видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72.
      Какие боевые стрельбы? Вы о чем? Это можно назвать" в белый свет, как в копеечку!", куда они стреляют из пушки на таких углах возвышения? По самолетам, что ли?.
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