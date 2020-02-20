"Синай-200": защищенный гусеничный БТР на базе БМП-1 создали в Египте

Бронетранспортер, имеющий повышенный уровень защиты, разработан военно-промышленным комплексом Египта. Судя по единственной размещенной в Сети фотографии, в нем использованы элементы конструкции советской БМП-1.

The #Egyptian president inspected today the new #Egyptian-developed Sinai-200 APC during his visit to open new military factories pic.twitter.com/6ttxcNNoWE — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) February 17, 2020

Как сообщает sdarabia.com, машина, получившая название Sinai-200, была представлена на заводе № 200.

Ее боевая масса составляет 13,8 тонны. Мощность двигателя - 400 л.с. Максимальная скорость - 65 км/ч. Имеется возможность преодоления водных преград вплавь.

Вместимость - 8 человек, двое из которых члены экипажа, шестеро - бойцы десанта.

Конструкторы уделили большое внимание противоминной защите - БТР без последствий для находящихся за броней людей способен выдержать взрыв фугаса весом в 10 кг не только под гусеницами, но и под днищем машины.

Не страшны ему и тяжелые осколки 155-мм снарядов, разорвавшихся на расстоянии в 30 метров. Также имеется круговая защита от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

Для нейтрализации реактивных гранат РПГ впереди, по бортам и в корме установлены специальные противокумулятивные экраны. Сообщается, что ими в случае необходимости можно прикрыть и крышу бронетранспортера.

Для огневой поддержки смонтирован дистанционно управляемый модуль с крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом. В будущем ожидается установка 20-мм и 25-мм автоматических пушек.

В настоящее время этот образец находится на испытаниях и, как ожидается, его представят на выставке EDEX-2020.

Алексей Моисеев