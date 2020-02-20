США раскрыли стоимость своих ракет

Опубликованный проект бюджета Пентагона на 2021 финансовый год содержит немало новостей: от прекращения работ над новой баллистической ракетой до гиперзвуковых ракет на подлодках. Одним из самых интересных аспектов документа стала возможность узнать рыночную стоимость боеприпасов, которые используют армия США.

В течение 2019 года американская авиация израсходовала 7423 боеприпасов в Афганистане и еще 4729 - в Ираке и Сирии. В текущем году расход составил, соответственно, 415 и 68 единиц. В связи с этим ВВС планируют заказать ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120D увеличенной дальности (AMRAAM) по цене чуть более миллиона долларов за штуку. Старенькая AIM-9 Sidewinder стоит $472 тысячи.

Самая дорогая в списке - ракета класса "воздух-поверхность" AGM-88G. Современная модификация дальнего боеприпаса для уничтожения вражеских радаров оценивается в 6,1 миллиона долларов. Противокорабельная ракета AGM-158C LRASM стоит четыре миллиона. Цена универсального Hellfire сильно разнится: для ВВС ракету предполагается закупать по 70 тысяч долларов за штуку, для флота - по 45, а для авиации сухопутных войск - по $213 тысяч.

- Цена вооружения сильно колеблется в зависимости от многих факторов - например, объема заказа. Одна и та же служба может платить разные суммы за одни и те же боеприпасы в базовом бюджете и в дополнительном бюджете операций по чрезвычайным ситуациям за рубежом, пишет The Drive.

Бомбы гораздо дешевле. Стандартный неуправляемый боеприпас Mk 82 весом 500 фунтов (примерно 226 кг) стоит $4000. Высокоточная GBU-53 StormBreaker - 220 тысяч.

Антон Валагин