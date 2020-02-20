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Интерфакс-АВН

Германские военные продолжат участвовать в миссиях в Афганистане и Средиземном море

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Военнослужащие ВС Германии
Военнослужащие ВС Германии.
Источник изображения: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Берлин. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ продлевает мандаты миссий в Афганистане (Resolute Support) и Средиземном море (Sea Guardian), сообщила в среду официальный представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер.

"Действующие в настоящее время мандаты закончатся 31 марта 2020 года. В Афганистане цели остаются неизменными - стабильный Афганистан, откуда не исходит угрозы ФРГ и союзникам, в котором создаются основы для обеспечения прав человека и социального развития", - сказала она.

Также, по ее словам, продлевается и мандат миссии Sea Guardian.

Деммер напомнила, что миссия в Афганистане подразумевает участие до "1300 солдат" армии ФРГ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Проекты
2020-й год
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