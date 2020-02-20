Войти
Военно-промышленный курьер

Серьезная модернизация крейсера «Москва» пока не планируется

427
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164, шифр «Атлант», прослужит еще по меньшей мере десять лет: срок эксплуатации флагманского корабля Черноморского флота продлили.

37-летний корабль проходит ремонт с восстановлением походной готовности на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Сейчас специалисты предприятия готовят «Москву» к докованию, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на  источники в судоремонтной отрасли.

Завершить ремонт и восстановление технической готовности крейсера планируют во втором квартале 2020 года. Основное внимание уделили ремонту главной энергетической установки, в том числе газотурбогенераторов, редукторов, топливной аппаратуры, газоходов маршевых газотурбинных двигателей и других элементов ГЭУ.

5 июня 2019 года корабль впервые с конца 2016-го вышел в море для проведения ходовых испытаний энергоустановки. Очередной выход в море планировали на декабрь 2019 года, однако позднее планы скорректировали.

О масштабной модернизации «Москвы» на «Звездочке» по примеру однотипного «Маршала Устинова» речи пока не идет: нет средств. Соответствующее решение могут принять позднее.

Дальнейшее продление срока службы крейсера «Москва» может оказаться нецелесообразным, ведь к 2030 году ему будет уже 47 лет. Это сравнимо со сроком службы СКР «Сметливый» проекта 01090, который несет службу с 1969 года. После вывода из состава ВМФ «Сметливый» могут сделать музеем.

«Москва» – головной ракетный крейсер проекта 1164. Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.

Водоизмещение «Атлантов» – 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК «Оса-М», торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, эта боевая служба завершилась в январе 2016 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Оса-АКМ
Проекты
1164 Атлант
2020-й год
ЧФ
Похожие новости
08.02.2017
«Москва» уйдет из Севастополя
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
18.06.2013
ВМФ: текущее состояние и перспективы развития
13.03.2013
Сергей Шойгу пообещал флоту корабли
31.01.2013
Покупка кораблей за рубежом - хорошая примета?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы