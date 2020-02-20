Серьезная модернизация крейсера «Москва» пока не планируется

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164, шифр «Атлант», прослужит еще по меньшей мере десять лет: срок эксплуатации флагманского корабля Черноморского флота продлили.

37-летний корабль проходит ремонт с восстановлением походной готовности на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Сейчас специалисты предприятия готовят «Москву» к докованию, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на источники в судоремонтной отрасли.

Завершить ремонт и восстановление технической готовности крейсера планируют во втором квартале 2020 года. Основное внимание уделили ремонту главной энергетической установки, в том числе газотурбогенераторов, редукторов, топливной аппаратуры, газоходов маршевых газотурбинных двигателей и других элементов ГЭУ.

5 июня 2019 года корабль впервые с конца 2016-го вышел в море для проведения ходовых испытаний энергоустановки. Очередной выход в море планировали на декабрь 2019 года, однако позднее планы скорректировали.

О масштабной модернизации «Москвы» на «Звездочке» по примеру однотипного «Маршала Устинова» речи пока не идет: нет средств. Соответствующее решение могут принять позднее.

Дальнейшее продление срока службы крейсера «Москва» может оказаться нецелесообразным, ведь к 2030 году ему будет уже 47 лет. Это сравнимо со сроком службы СКР «Сметливый» проекта 01090, который несет службу с 1969 года. После вывода из состава ВМФ «Сметливый» могут сделать музеем.

«Москва» – головной ракетный крейсер проекта 1164. Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.

Водоизмещение «Атлантов» – 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК «Оса-М», торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, эта боевая служба завершилась в январе 2016 года.