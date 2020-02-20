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Американские подлодки типа «Вирджиния» получат гиперзвуковое оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС США объявили о намерении оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB.

Разработка носителя гиперзвукового планера будет вестись в рамках программы CPS (Conventional Prompt Strike, неядерный быстрый удар). В общей сложности на исследования и разработки по программе CPS американские военные намерены потратить в 2021 финансовом году (начнется 1 октября 2020 года) 1 миллиард долларов, сообщает N+1 со ссылкой на USNI News.

В рамках программы CPS американские ВМС рассчитывают получить двухступенчатую ракету-носитель диаметром 87,6 сантиметра. Эта ракета будет нести гиперзвуковой планер C-HGB, разработкой которого занимается американская компания Dynetics Technical Solutions. В проекте создания гиперзвукового планера также заинтересована Армия США. Предполагается, что ракета-носитель будет поднимать планер и разгонять его до гиперзвуковой скорости. Затем уже аппарат будет отстыковываться от носителя и планировать к цели.

Согласно предварительным планам ВМС США, носитель и гиперзвуковой планер должны быть готовы к 2028 году, когда новое вооружение начнет поступать на флот. Новые ракеты с планерами войдут в номенклатуру вооружений многоцелевых подлодок типа «Вирджини» пятой серии (Block V), заказ на которые ВМС США разместили в 2017 году. Конструкция этих подлодок, по сравнению с кораблями предыдущих серий, несколько изменится. В частности, подлодки получат отсек полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module).

VPM представляет дополнительный отсек с 28 вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет BGM-109 Tomahawk. Благодаря установке такого отсека подводные лодки типа «Вирджиния» смогут нести по 40 крылатых ракет. Необходимость установки такого модуля американские военные объяснили грядущим списанием четырех подводных лодок типа «Огайо» («Огайо», «Мичиган», «Флорида» и «Джорджия»), в 2000-х годах конвертированных из стратегических кораблей в носители крылатых ракет. Каждая конвертированная подлодка «Огайо» может нести 154 крылатых ракеты Tomahawk.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
2020-й год
Ohio
Virginia АПЛ
ГЗЛА
Ядерный щит
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