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Почитать военные номера «Красной звезды» теперь можно на сайте Минобороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны России запустило на своем сайте раздел «Красная звезда»: от Бреста до Берлина», в котором будут выложены все номера центрального печатного издания Вооруженных сил периода Великой Отечественной войны.

Для создания специального интерактивного раздела было оцифровано и подготовлено к опубликованию в электронном виде более 1,4 тыс номеров газеты «Красная звезда», которые хранятся в архивных фондах военного ведомства и Российской государственной библиотеки.

В новом разделе пользователи смогут ознакомиться с материалами каждого номера газеты, выпущенного в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. При этом очередные номера газеты с момента запуска раздела будут публиковаться «день в день» — в те даты, когда они выходили 75 лет назад, вплоть до Дня Победы.

Интерфейс раздела позволит пользователям выбирать для чтения и скачивания в высоком разрешении любой номер «Красной звезды» за указанный период. А интерактивный счетчик на главной странице раздела покажет количество дней, часов и минут, оставшихся до Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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Германия
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Минoбороны РФ
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