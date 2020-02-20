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ЭМЗ им. В.М. Мясищева завершил модернизацию Ан-140-100 для аэросъемки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершил работы по модернизации серийного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки, сообщила пресс-служба ПАО «ОАК.

Выпущен комплект конструкторской и технологической документации и дополнения к эксплуатационно-технической документации. На воздушном судне была проведена необходимая доработка планера и систем, установлено специальное оборудование, позволяющее проводить картографическую аэросъемку местности. 

В ближайшее время модернизированному самолету предстоит пройти проверки и приступить к тестовым полетам. В ходе испытаний предстоит провести серию всесторонних тестов в разных условиях на земле и в воздухе для подтверждения безопасности и надежности конструкции, работоспособности установленного оборудования.

Акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» обладает компетенциями по разработке воздушных судов специального назначения. В активе предприятия создание высотного самолета М-55 «Геофизика», обладающего уникальными характеристиками, которые позволили сделать самолет незаменимым при проведении разного рода научных исследований верхних слоев стратосферы Земли. «Мы полны уверенности, что наша новая разработка будет также успешна», - сообщил управляющий директор АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Александр Горбунов.

Ан-140-100, модернизированный в вариант картографической аэросъемки местности, сможет проводить фотосъемку местности с высоким разрешением. Качество получаемых изображений обеспечат широкое применение полученных данных в различных сферах деятельности.

Исходные аэросъемочные материалы в дальнейшем могут быть использованы для создания цифровой информации местности, которая включает систему электронных и цифровых карт, пространственные и трехмерные модели поверхности и дна водоемов, планы шельфа и внутренних водоемов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-140
М-55
Компании
ЭМЗ Мясищева
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