Армия Хафтара отправила на дно турецкое судно с оружием

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Согласно заявлению, судно «перевозило вооружения и боеприпасы, предназначавшиеся вооруженным группировкам». По словам аль-Махджуба, судно с этим грузом прибыло из Турции, что является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставки оружия в Ливию.

Ранее ливийский информационный портал Al-Wasat сообщил об обстреле, которому подвергся главный морской порт Триполи. По данным портала, несколько снарядов разорвались на территории порта.

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела порта Триполи, заявив при этом о нарушениях эмбарго на поставку вооружений, а также о фактах переброски иностранных боевиков в Ливию.

ТАСС отмечает, что обстрел произошел на фоне начавшегося в Женеве второго раунда встреч Объединенного военного комитета (5+5) Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного режима прекращения огня.