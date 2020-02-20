Российские бомбардировщики 5 часов летали над Черным морем

Плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря совершили два дальних бомбардировщика Ту-22М3. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны России.

Отмечается, что в ходе полета экипажи российских самолетов преодолели около 4,5 тысячи километров. В воздухе бомбардировщики в общей сложности находились более 5 часов.

При этом самолеты Дальней авиации сопровождались на протяжении маршрута истребителями Южного военного округа.

В военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Тихого океана, Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны России.

Напомним, основой Дальней авиации ВКС России являются "три кита": бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.

Иван Петров