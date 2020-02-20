Худший сценарий: Турция готова начать операцию в Сирии

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе после неудачных переговоров с Россией. По его словам, Анкара способна превратить сирийскую провинцию в "безопасное место". В Москве же военную операцию Турции против армии Сирии назвали худшим сценарием развития событий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую военную операцию в сирийском Идлибе. По его словам, подготовка к ней уже завершена.

"Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима [президента Сирии Башара Асада]", - заявил Эрдоган.

Переговоры России и Турции по деэскалации ситуации в Идлибе не принесли желаемых результатов, продолжил турецкий лидер, стороны далеко от достижения какого-либо соглашения.

"Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции выступил с такой речью на фоне завершения очередного раунда российско-турецких переговоров по Идлибу, которые не принесли результатов. Ситуация в регионе обострилась после гибели турецких военных от атаки сирийской правительственной армии. Анкара пообещала отомстить Дамаску, а Москву обвинила в нарушении соглашений.

В Кремле на угрозы Эрдогана отреагировали, в целом, спокойно. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва намерена и дальше использовать рабочие контакты с Анкарой для стабилизации ситуации.

"Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение, и мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов", - добавил Песков.

Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.

"Нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, - это обязанность именно турецкой стороны", - резюмировал Песков.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия и Турция действительно пока не достигли результатов на переговорах по Идлибу. Он также добавил, что российская сторона не выдвигала никаких новых требований к Анкаре, а настаивала на выполнении имеющихся соглашений.

"Россия поддерживает сирийские вооруженные силы, которые отвечают на неприемлемые провокации в Идлибе. Сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужие территории, а на свои собственные, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской Арабской Республики над своими землями", - указал глава МИД.

Тем не менее, в Турции считают иначе и уже не раз обвиняли Дамаск вместе с Москвой в нападении на мирных жителей в провинции.

Российская сторона последовательно опровергает все подобные подозрения и подчеркивает, что боевые действия ведутся только против террористов и радикально настроенных группировок.

Жесткими заявлениями турки пытаются прикрыть свои собственные нарушения, говорил "Газете.Ru" старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

"В Идлибе у турков интерес один - захватить побольше территорий и создать там мини-государство, чтобы впоследствии их присоединить к себе. Поэтому ничего хорошего ждать не приходится. Более того, есть подозрения, что в эту кампанию также втянуты США", - пояснял эксперт.

Спонсируемые американцами курдские формирования могут стоять за нападениями на турецких солдат в Идлибе, уверен Надеин-Раевский, они совершали провокации в форме сирийской армии, чтобы столкнуть Анкару и Дамаск и разрушить российско-турецкие отношения.

К слову, президент США Дональд Трампа вместе с Эрдоганом работает по ситуации в Идлибе. Об этом американский лидер рассказал после телефонного разговора со своим турецким коллегой. "Он жесткий парень, но у нас хорошие отношения... Он не хочет, чтобы людей там убивали тысячами и сотнями тысяч. Мы работаем вместе и смотрим, что можно сделать", - подчеркивал Трамп.

Алексей Поплавский