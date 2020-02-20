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ЦАМТО

Сергей Шойгу обсудил с Халифой Хафтаром обстановку в Ливии

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Халифа Хафтар и Сергей Шойгу обменялись рукопожатием на встрече в Москве. Фото со страницы МИД РФ в Flickr
Халифа Хафтар и Сергей Шойгу обменялись рукопожатием на встрече в Москве. Фото со страницы МИД РФ в Flickr.

ЦАМТО, 19 февраля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. В ходе встречи стороны обсудили обстановку в Ливии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Девятнадцатого февраля состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром. В ходе диалога обсуждена обстановка в Ливии. Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу и Хафтар подтвердили необходимость выполнения решений Берлинской конференции по Ливии.

"Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии", – отмечается в сообщении.

Как напоминает "РИА Новости", после свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

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