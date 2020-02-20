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ЦАМТО

Lockheed Martin продолжит модернизацию истребителей F-16C/D ВВС Сингапура

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Истребитель F-16D
Истребитель F-16D Block 52 ВВС Сингапура.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 19 февраля. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с Lockheed Martin Corp. дополнительного контракта на проведение модернизации истребителей F-16C/D Блок.52 ВВС Сингапура в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Стоимость соглашения составила 67,584 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) и в Сингапуре (планируемый срок завершения работ по контракту – 30 июня 2023 года). Контракт заключен с единственным подрядчиком и на 100% финансируется правительством Сингапура. С учетом этого заказа, совокупная стоимость программы достигла 1,008 млрд. долл.

Как уже сообщал ЦАМТО, 13 января 2014 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной поставке Сингапуру в рамках программы "Иностранные военные продажи" различного оборудования и услуг для проведения модернизации парка истребителей F-16 Блок.52. Данный запрос включал, в том числе, поставку 70 РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), 70 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации LN-260, 70 единых нашлемных систем целеуказания и индикации JHMCS, 70 комбинированных запросчиков/ответчиков системы опознавания "свой-чужой" APX-125, а также различных управляемых боеприпасов.

В мае 2015 года Государственный департамент США одобрил поставку Сингапуру в рамках программы "Иностранные военные продажи" для модернизации F-16 Блок.52 оборудования и боеприпасов различных типов.

В декабре 2015 года ВВС США подписали с Lockheed Martin базовый контракт на проведение модернизации истребителей F-16C/D Блок.52 ВВС Сингапура. Стоимость соглашения оценивается в 914 млн. долл. Еще один контракт был подписан 2016 году.

На вооружении ВВС Сингапура имеется около 20 самолетов F-16C и 40 F-16D Блок.52/52+, приобретенных в конце 1990-ых гг.

Минобороны Сингапура традиционно не раскрывает детали соглашений на поставку и модернизацию вооружений.

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Страны
Сингапуp
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Navantia
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