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ЦАМТО

Чехия намерена ограничить рост расходов на оборону

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Участники митинга против размещения военных баз НАТО в Чехии, который состоялся на Вацлавской площади
Участники митинга против размещения военных баз НАТО в Чехии, который состоялся на Вацлавской площади.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Вяткин

ЦАМТО, 19 февраля. Чешская Республика не сможет в рамках обязательств перед НАТО увеличить долю оборонных расходов с 1,3% до 2% ВВП к 2024 году, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление премьер-министра в ходе его недавнего визита в Израиль, "если сейчас увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, они составят 130 млрд. крон (5,7 млрд. долл.). Это невозможно как с точки зрения выделения подобной суммы, так и возможностей Министерства обороны потратить эти средства".

Такого же мнения придерживается министр внутренних дел Ян Гамачек. По его словам, "выделение Вооруженным силам 2% ВВП в настоящее время не имеет смысла, поскольку это огромная для Чехии сумма в условиях, когда приходится изыскивать средства на детские пособия, пенсии по возрасту, зарплаты пожарным и полиции".

Я.Гамачек предположил, что расходы на оборону в Чехии могут быть ограничены на уровне около 1,4% ВВП или 80 млрд. крон.

Командование Вооруженных сил и Министерство обороны не согласны с изменением долгосрочных планов финансирования обороны. В официальном заявлении, размещенном 3 февраля на веб-сайте Министерства обороны, заявлено о возможном отрицательном влиянии ограничения расходов на процесс модернизации и реализацию стратегических проектов приобретений, а также о "негативном сигнале для НАТО". По заявлению министра обороны Любомира Метнара, Вооруженные силы "нуждаются в модернизации".

Программа модернизации ВС Чехии включает ряд крупных долгосрочных проектов по закупке ВиВТ, включая 12 вертолетов семейства H-1, 210 боевых машин пехоты, 52 самоходные гаубицы, ЗРК малой дальности, РЛС MADR и новых самолетов. Их реализация может быть поставлена под угрозу из-за возможного сокращения расходов на оборону. В настоящее время министерство не разрабатывало меры экономии средств, поскольку информация о возможном сокращении доли расходов на оборону появилась лишь недавно.

В течение последних нескольких недель Министерство обороны столкнулось с рядом проблем. Предположительно, существует связь между обсуждением возможных сокращений расходов на оборону и отставкой заместителя министра обороны Филипа Шихи 12 февраля 2020 года. В его основные функции входил контроль реализации дорогостоящих стратегических проектов закупок и А.Бабиш и его заместители не были удовлетворены работой чиновника. В преддверии всеобщих выборов в 2021 году действующие политики стремятся изыскать средства на финансирование ранее данных обещаний. Именно это, по оценке экспертов, является основной причиной ограничения оборонных расходов.

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Страны
Израиль
Чехия
Проекты
2020-й год
NATO
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