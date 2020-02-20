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Известия.ru

Нижегородские ученые разработали технологию обнаружения стресса

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ЦИР ННГУ
Центр инноваций ННГУ.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Нижегородские специалисты представили в Израиле, на третьей международной встрече центра интегративных исследований мозга и поведения, технологию обнаружения стресса. Ее разработка велась группой ученых под руководством создателя первой в России лаборатории цифровой психофизиологии на базе ЦИР ННГУ.

Как пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на пресс-службу IT-кластера Нижегородской области, комплекс состоит из датчика для измерения физиологических параметров, приложения для смартфона и сайта для анализа и обработки данных. В режиме реального времени система сигнализирует о нарушениях работы мозга и сердца, стрессе и утомлении.

С помощью комплекса удается подключить удаленного эксперта сразу же после того, как поступит сигнал о плохом самочувствии человека. Также технология позволяет определить, насколько утомлены студенты и школьники, а затем провести корректирующие процедуры на онлайн-тренажере.

Системой уже заинтересовались зарубежные специалисты. Нижегородский НИИ не исключает сотрудничества с университетами и научными группами из Израиля, Италии и Германии.

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Страны
Германия
Израиль
Италия
Россия
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