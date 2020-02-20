Войти
Lenta.ru

Самый мощный атомный ледокол в мире оставят со сломанным двигателем

519
0
0
Источник изображения: Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вышедший из строя во время испытаний атомный ледокол «Арктика», считающийся самым мощным в мире, могут оставить со сломанным правым гребным электродвигателем (ГЭД). Такое решение рассматривается из-за того, что агрегат не подлежит восстановлению, пишет «Коммерсантъ».

Представители Ленинградского электромашиностроительного завода заявили, что из-за скачка напряжения в ходе швартовых испытаний были повреждены четыре фазы из шести и восстановить работоспособность носовой обмотки двигателя невозможно. Однако в ЦНИИ судовой электротехники и технологии отметили, что силовая установка вышла из строя в результате брака при изготовлении.

Из-за поломки рассматривается несколько вариантов сдачи ледокола в срок, намеченный на май 2020 года. Так, ряд источников издания полагает, что «Росатом» примет ледокол и с неисправным правым ГЭД под обязательства устранения неисправности в будущем. В ином случае может потребоваться полная замена двигателя со вскрытием корпуса и, по мнению источников, на это может уйти 12-18 месяцев.

Строительство атомного ледокола «Арктика» началось в 2013 году, а спущен на воду он был 2016 году. Изначально сдача была запланирована на декабрь 2017 года, однако к концу 2019 года ледокол был готов на 87,7 процентов. 4 февраля 2020 года во время пуско-наладочных работ системы электродвижения на ледоколе вышел из строя правый гребной электродвигатель, после чего сроки сдачи корабля были сдвинуты на неопределенное время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
Похожие новости
16.12.2019
Головной ледокол проекта 22220 "Арктика" закончил первый этап испытаний
14.11.2019
"Новый кулак в Арктике": в Дании испугались "Ивана Папанина"
29.09.2017
Защита страны и "технологии будущего": российские атомщики отметят праздник
17.06.2016
Самый мощный в мире атомный ледокол спущен на воду в Санкт-Петербурге
13.12.2013
«Росатом» готов отдать 77 млрд на строительство ледокола иностранцам
06.11.2013
«Росатом» заказал два ледокола нового поколения на 77,5 млрд рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы