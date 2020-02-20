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Российская газета

Курс на Атлантику: отряд кораблей Балтфлота ушел в дальний поход

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Новейший корвет-"невидимка" "Стойкий" и большой десантный корабль (БДК) "Королев" вышли из главной базы Балтийского флота - Балтийска и взяли курс на Атлантический океан.

Дальний поход отряда боевых кораблей проходит в рамках постоянного присутствия сил БФ в зоне его ответственности и соответствии с планом боевой подготовки в 2020 году, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Во время похода экипажам предстоят различные учения и тренировки: поиск подводных лодок условного противника с помощью штатных противолодочных средств и палубного вертолета Ка-27, отражение условного налета авиации и ракетного удара условного противника.

Также моряки поразят морские мишени с применением малой артиллерии и стрелкового вооружения. Подразделения морской пехоты проведут антитеррористические тренировки - отобьют атаку условных террористов, которые нападут на корабль на стоянке на незащищенном рейде и во время преодоления проливных зон.

Справка "РГ"

"Стойкий" - боевой надводный корабль 2-го ранга ближней морской зоны проекта 20380 (корвет). Вошел в состав ВМФ России в июле 2014 года. Корабли этого класса являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам. В числе их главных достоинств - многофункциональность, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем управления. Водоизмещение - 2 тысячи тонн, длина - более 100 метров, максимальная скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тысячи миль.

"Королев" - большой десантный корабль проекта 775М - построен в 1990 году на судоверфи Гданьска (Польша) и до сих пор остается в строю, участвует в учениях, дальних походах и военно-морских парадах.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
БДК 775
БФ
Военные учения
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