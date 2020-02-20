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Российская газета

Простая до абсурда: американца восхитила советская гаубица Д-30

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Простой и впечатляющей по своей мощи назвал советскую гаубицу Д-30 автор оружейного блога Forgotten Weapons Ян Макколлум.

Артиллерийское орудие американец испытал в пустыне недалеко от Лас-Вегаса, где находится компания-владелец гаубицы.

Макколлум отметил отличающуюся от многих остальных пушек такого типа конструкцию, которая дает Д-30 сильное преимущество. Речь о лафете с тремя станинами, две из которых раскладываются на 120 градусов, и поднятыми в развернутом положении колесами, что позволяет оперативно менять направление огня.

Также автора удивила способность гаубицы бить прямой наводкой, то есть возможность использовать ее в качестве противотанкового орудия.

Блогер обратил внимание и на полуавтоматический затвор, благодаря которому обеспечивается высокая скорость стрельбы. Макколлум сравнил применяемый в Д-30 стандартный осколочно-фугасный 122-миллиметровый снаряд с американским 120-миллиметровым аналогом - зона поражения у советского боеприпаса, по его словам, оказалась выше.

- Вполне понятно, почему поступившая в советскую армию в начале 1960-х годов гаубица стала очень популярна во всем мире и до сих пор используется десятками стран. Она проста в применении, несмотря на трудоемкую процедуру развертывания, и высокоэффективна для поражения разных сил противника, - резюмировал автор.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Д-30 2А18
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