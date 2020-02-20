Войти
Интерфакс-АВН

Лавров оправдал действия сирийской армии грубейшими нарушениями договоренностей по Идлибу

361
0
+1
Глава МИДа России Сергей Лавров
Глава МИДа России Сергей Лавров.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Сирийские военные своими действиями отреагировали на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшие нарушения договорённостей по Идлибу,", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.

"При этом, вопреки некоторым оценкам, подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужие территории, а на свои собственные, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской арабской республики над своими землями", - отметил глава МИД РФ.

"В процессе оттеснения бандитов, которые не соблюдают режим прекращения огня, сирийские вооружённые силы уже вышли на трассы М-4 и М-5, обеспечение движения по которым также было неотъемлемой частью договоренностей по Идлибу", - добавил министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
29.03.2019
За Венесуэлу не волнуйтесь: Москва ответила на ультиматум Трампа
28.06.2017
Лавров и глава МИД ФРГ на встрече 28 июня обсудят реализацию "Минска-2"
25.08.2016
Лавров и Керри обсудили по телефону ситуацию вокруг Алеппо и Украину
15.09.2015
СМИ Латинской Америки: Россия не допустит ливийского сценария в Сирии ("ИноСМИ", Россия)
15.09.2015
Российские военные расширяют взлетно-посадочную полосу в аэропорту Латакии?
06.03.2007
Лавров: военно-техническое сотрудничество Москвы и Дамаска развивается при строгом соблюдении международных обязательств
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы