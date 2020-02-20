Лавров оправдал действия сирийской армии грубейшими нарушениями договоренностей по Идлибу

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Сирийские военные своими действиями отреагировали на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшие нарушения договорённостей по Идлибу,", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.

"При этом, вопреки некоторым оценкам, подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужие территории, а на свои собственные, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской арабской республики над своими землями", - отметил глава МИД РФ.

"В процессе оттеснения бандитов, которые не соблюдают режим прекращения огня, сирийские вооружённые силы уже вышли на трассы М-4 и М-5, обеспечение движения по которым также было неотъемлемой частью договоренностей по Идлибу", - добавил министр.