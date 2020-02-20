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В течение пару недель первый «Панцирь» встанет на боевое дежурство в Сербии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия в ближайшие дни поставит Сербии первый из шести зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Об этом сообщило национальное телевидение страны.

Отмечается, что договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров в Белграде 17 февраля главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Сербии Александаром Вулиным. В сообщении канала говорится также о том, что сербские военные уже прошли обучение и готовы к работе с новой техникой.

О закупке российских комплексов «Панцирь-С1» президент Сербии Александар Вучич заявлял в октябре прошлого года.

«Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. 

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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