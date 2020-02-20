В течение пару недель первый «Панцирь» встанет на боевое дежурство в Сербии

Россия в ближайшие дни поставит Сербии первый из шести зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Об этом сообщило национальное телевидение страны.

Отмечается, что договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров в Белграде 17 февраля главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Сербии Александаром Вулиным. В сообщении канала говорится также о том, что сербские военные уже прошли обучение и готовы к работе с новой техникой.

О закупке российских комплексов «Панцирь-С1» президент Сербии Александар Вучич заявлял в октябре прошлого года.

«Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.