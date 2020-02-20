Турция в 2020 году планирует закупку нового вооружения

18 февраля издание Defense News разместило информацию со ссылкой на турецкое агентство оборонных закупок, касающуюся плана закупок министерства обороны Турции на 2020 год.

Сообщается, что к концу текущего года военные получат ударный беспилотник Akinci (Налетчик), построенный турецкой компанией Turkish Baykar Makina. Испытания, прошедшие в январе, были признаны успешными, полет БПЛА продолжался 66 минут. Об этом сообщил технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар.

Akinci будет оснащен двумя двигателями, сможет подниматься на высоту свыше 12 тыс. метров и доставлять грузы весом более 1 тонны.

В 2020 году планируется поставка в войска еще одного вида беспилотников Kargu-2, которые получили название камикадзе. Новые БПЛА, разработанные турецким оборонно-технологическим концерном STM, оснащены системой распознавания лиц и способны выполнять задачи в автономном режиме. Дальность полета составляет 15 км, в воздухе может находиться до получаса. Дроны могут быть задействованы в боевых операциях. Контракт, заключенный турецким правительством с STM, предполагает поставку 356 беспилотников Kargu-2.

Стационарный автономный тактический ударный беспилотник Alpagu - еще одно изобретение концерна STM. Военные заинтересованы в поставках этих дронов, полагая что их ассиметричные боевые действия против курдских боевиков на юго-востоке Турции будут в значительной степени зависеть от возможностей беспилотников.

Турция вошла в число трех стран в мире, способных производить «беспилотники-камикадзе», на базе отечественных технологий созданы три типа таких БПЛА. Alpagu - автономный тактический атакующий беспилотник с фиксированными крыльями, Kargu - автономный атакующий беспилотник с вращающимися крыльями и Togan - автономный беспилотник-наблюдатель с вращающимися крыльями. Все они стали грозным оружием в борьбе против террористов.

Defense News информирует, что еще будет подписан контракт на производство грузовых беспилотников.

В планы Турции также входит пополнение парка вертолетной техники, Сухопутные войска подпишут в 2020 году контракт на приобретение десятков базовых учебно-тренировочных вертолетов. В июле 2019 года были сделаны заявки на приобретение тренажерных вертолетов и потенциальными участниками торгов стали Airbus - производитель H135, Agusta Westland - производитель TH-119, Bell – производитель одномоторного GXi и двухмоторного 429 GlobalRanger.

Управление оборонной промышленности - SSB ожидает, что служебный вертолет Т625, разработанный турецкой аэрокосмической промышленностью, может начать поступать в войска уже в 2020 году, но отраслевые источники считают более вероятным временем закупок 2021 год.

На базе боевого вертолета ATAK T129, производство которого осуществлялось по лицензии итальянского А129 Mangusta, создан усовершенствованный ATAK FAZ-2, оснащенный новыми приборами для радиоэлектронной борьбы и средствами связи V/UHF, а также системами предупреждения о радиоэлектронном и лазерном облучении. В 2020 году планируется поступление в войска партии из 21 единицы.

Турецкими верфями Sedef по лицензии испанской судостроительной компании Navantia строится многоцелевой десантно-штурмовой корабль-амфибия, который должен стать самым большим военным кораблем в арсенале Турции.

В конце 2020 года на вооружение должен поступить причал для десантных платформ TCG Anadolu.

Особый акцент в программе закупок 2020 года делается на местных системах ПВО. Две крупнейшие компании, контролируемые государством, Aselan и Roketsan планируют начать огневые испытания системы обороны средней дальности Hisar-O.

Кроме того, турецкие военные должны получить низковысотную ракетно-зенитную систему ПВО «Коркут», полностью разработанную турецкими конструкторами.

Несмотря на самомнения Defense News в реалистичности выполнения всех пунктов этого плана, очевидным является стремление Турции усиленно развивать отечественную оборонную промышленность.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения. «Развитие оборонной промышленности является одним из важных приоритетов для Турции», - в сентябре 2019 года сказал лидер страны, который считает, что «Турция должна обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии к 2023 году».

Ирина Дронина