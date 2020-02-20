Войти
Независимое военное обозрение

Турция в 2020 году планирует закупку нового вооружения

560
0
0
ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: https://twitter.com/aa_russian

18 февраля издание Defense News разместило информацию со ссылкой на турецкое агентство оборонных закупок, касающуюся плана закупок министерства обороны Турции на 2020 год.

Сообщается, что к концу текущего года военные получат ударный беспилотник Akinci (Налетчик), построенный турецкой компанией Turkish Baykar Makina. Испытания, прошедшие в январе, были признаны успешными, полет БПЛА продолжался 66 минут. Об этом сообщил технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар.

Akinci будет оснащен двумя двигателями, сможет подниматься на высоту свыше 12 тыс. метров и доставлять грузы весом более 1 тонны.

В 2020 году планируется поставка в войска еще одного вида беспилотников Kargu-2, которые получили название камикадзе. Новые БПЛА, разработанные турецким оборонно-технологическим концерном STM, оснащены системой распознавания лиц и способны выполнять задачи в автономном режиме. Дальность полета составляет 15 км, в воздухе может находиться до получаса. Дроны могут быть задействованы в боевых операциях. Контракт, заключенный турецким правительством с STM, предполагает поставку 356 беспилотников Kargu-2.

Стационарный автономный тактический ударный беспилотник Alpagu - еще одно изобретение концерна STM. Военные заинтересованы в поставках этих дронов, полагая что их ассиметричные боевые действия против курдских боевиков на юго-востоке Турции будут в значительной степени зависеть от возможностей беспилотников.

Турция вошла в число трех стран в мире, способных производить «беспилотники-камикадзе», на базе отечественных технологий созданы три типа таких БПЛА. Alpagu - автономный тактический атакующий беспилотник с фиксированными крыльями, Kargu - автономный атакующий беспилотник с вращающимися крыльями и Togan - автономный беспилотник-наблюдатель с вращающимися крыльями. Все они стали грозным оружием в борьбе против террористов.

Defense News информирует, что еще будет подписан контракт на производство грузовых беспилотников.

В планы Турции также входит пополнение парка вертолетной техники, Сухопутные войска подпишут в 2020 году контракт на приобретение десятков базовых учебно-тренировочных вертолетов. В июле 2019 года были сделаны заявки на приобретение тренажерных вертолетов и потенциальными участниками торгов стали Airbus - производитель H135, Agusta Westland - производитель TH-119, Bell – производитель одномоторного GXi и двухмоторного 429 GlobalRanger.

Управление оборонной промышленности - SSB ожидает, что служебный вертолет Т625, разработанный турецкой аэрокосмической промышленностью, может начать поступать в войска уже в 2020 году, но отраслевые источники считают более вероятным временем закупок 2021 год.

На базе боевого вертолета ATAK T129, производство которого осуществлялось по лицензии итальянского А129 Mangusta, создан усовершенствованный ATAK FAZ-2, оснащенный новыми приборами для радиоэлектронной борьбы и средствами связи V/UHF, а также системами предупреждения о радиоэлектронном и лазерном облучении. В 2020 году планируется поступление в войска партии из 21 единицы.

Турецкими верфями Sedef по лицензии испанской судостроительной компании Navantia строится многоцелевой десантно-штурмовой корабль-амфибия, который должен стать самым большим военным кораблем в арсенале Турции.

В конце 2020 года на вооружение должен поступить причал для десантных платформ TCG Anadolu.

Особый акцент в программе закупок 2020 года делается на местных системах ПВО. Две крупнейшие компании, контролируемые государством, Aselan и Roketsan планируют начать огневые испытания системы обороны средней дальности Hisar-O.

Кроме того, турецкие военные должны получить низковысотную ракетно-зенитную систему ПВО «Коркут», полностью разработанную турецкими конструкторами.

Несмотря на самомнения Defense News в реалистичности выполнения всех пунктов этого плана, очевидным является стремление Турции усиленно развивать отечественную оборонную промышленность.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения. «Развитие оборонной промышленности является одним из важных приоритетов для Турции», - в сентябре 2019 года сказал лидер страны, который считает, что «Турция должна обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии к 2023 году».


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Италия
Турция
Продукция
A129 Mangusta
Anadolu УДК
Т-129
Компании
AgustaWestland
Airbus
Leonardo
Navantia
Roketsan
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
15.04.2019
Одни убытки: как накажут Турцию за покупку C-400
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
24.06.2016
Несбыточные амбиции Эрдогана: оборонная промышленность и энергетика
13.06.2012
В день своего основания TAI покажет БЛА Anka, вертолет T-129 и УТС Hurkus
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы