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ЦАМТО

Ростех готов начать поставки Ансата в Китай

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Вертолеты "Ансат"
Вертолеты "Ансат".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

ЦАМТО, 19 февраля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил процесс валидации сертификата типа легкого многоцелевого вертолета Ансат в Китайской Народной Республике.

Валидация сертификата типа авиационными властями Китая позволяет начать поставки данных вертолетов в эту страну в соответствии с ранее заключенным контрактом.

В ходе международного авиационного салона Airshow China 2018 холдинг "Вертолеты России" заключил контракт на поставку 20 вертолетов Ансат в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР.

"Китайский рынок существенно более емкий, чем в России даже с учетом пространства ЕАЭС. Поэтому для нас это важный потенциальный рынок, речь может идти о нескольких сотнях вертолетов, но для этого нужно сначала создать условия для послепродажного обслуживания, чем мы сейчас параллельно занимаемся. По мере развития у нас будет больше возможностей и шансов поставить технику, потому что цена на вертолет очень конкурентоспособная", – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как отметил, в свою очередь, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, "валидация сертификата Ансата в Китае стала итогом слаженной работы специалистов Ростеха, "Вертолетов России", Казанского вертолетного завода, наших комплектаторов и авиационных властей России и КНР. Мы готовы начать поставки уже в этом году, и я уверен, что опыт эксплуатации Ансата в Китае даст позитивный импульс продвижению вертолета в другие страны региона, которые также выражают заинтересованность в этой современной и надежной машине".

В ноябре-декабре 2018 года Ансат стал участником демо-тура "Вертолетов России" по странам Юго-Восточной Азии. Вертолет своим ходом преодолел более 5 тыс. км, выполнив демонстрационные полеты в Китае, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Малайзии.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 мв. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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