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ЦАМТО

Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО

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"БПЛА-камикадзе" Hero-30
"БПЛА-камикадзе" Hero-30.
Источник изображения: UVision

ЦАМТО, 19 февраля. Израильская компания UVision Air Ltd объявила об успешной демонстрации барражирующего боеприпаса Hero-120 для "стратегического" заказчика, входящего в блок НАТО.

По заявлению компании, продемонстрированный боеприпас соответствует всем критериям, предъявляемым заказчиком, включая время барражирования, точность поражения и радиус действия. Новая платформа Hero-120 была продемонстрирована впервые после ее показа на выставках Paris Airshow и AUSA в 2019 году.

Hero-120 – малоразмерный, модульный барражирующий боеприпас, который может оснащаться мощными многоцелевыми боевыми частями. Масса оснащенного электродвигателем боеприпаса составляет 12,5 кг, масса боевой части – 3,5 кг.

Многофункциональная система с улучшенными аэродинамическими характеристиками позволяет наносить удары по защищенным целям (транспортным средствам, танкам, укрепленным сооружениям) и живой силе на средней дальности в населенных пунктах с минимальным побочным ущербом.

Боеприпас может выполнять полет на высокой скорости в зону барражирования и вести патрулирование на низкой скорости, обеспечивая мгновенное реагирование на чувствительные ко времени цели. Компактный и маневренный аппарат может находиться в воздухе более часа и поражать цели на дальностях до 40 км под различными углами.

Обладая низкими акустической, визуальной и тепловой сигнатурой, оснащенный стабилизированной дневной/ночной станцией наблюдения и улучшенным каналом передачи данных, Hero-120 обеспечивает высокую ситуационную осведомленность командования. Интегрированы функция отказа от атаки в полете и перенацеливания.

Как заявлено, несмотря на высокие тактико-технические характеристики, Hero-120 предлагается по доступной стоимости и позволяет экономить средства за счет возможности посадки с использованием парашюта с поставленной на предохранитель боевой частью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
20.02.2020 03:38
Нечто подобное научиться бы выстреливать из Пиона/Малки.
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