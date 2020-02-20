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Военное обозрение

Президент Болгарии сообщил о готовности прибыть в Москву на 75-летие Победы

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Источник изображения: topwar.ru

Между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и болгарским лидером Руменом Радевым состоялся телефонный разговор. Его инициатором был господин Радев.

Об этом сообщается на сайте Администрации президента РФ.

В разговоре лидеры двух стран коснулись вопросов сотрудничества России и Болгарии. Особое внимание они уделили российско-болгарскому сотрудничеству в энергетической сфере.

В ходе беседы с российским лидером Румен Радев подтвердил, что намерен приехать в Москву на празднование 75-летнего юбилея Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади. Они продлятся полтора часа, то есть дольше обычного. На празднование 75-летия Победы прибудут многочисленные международные делегации и главы многих государств мира. Свое участие в мероприятиях уже подтвердили индийский премьер-министр Нарендра Моди, французский президент Эммануэль Макрон и лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества. Ряд зарубежных делегаций сообщили, что не приедут в Москву на празднование юбилея Великой Победы.

Известно также, что для участия в параде на Красной площади прибудут 75 сербских военнослужащих.

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