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Военное обозрение

Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России

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Источник изображения: topwar.ru

Компания OCSiAl, ранее входившая в группу «Роснано», запустила в Новосибирске промышленную установку Graphetron-50, не имеющую аналогов нигде в мире. По мнению главы правления «Роснано» Анатолия Чубайса, это "выдающееся событие международного масштаба, настоящая революция в сфере производства нановолокон, различных материалов".

Речь идет о запуске в работу установки по производству графеновых нанотрубок мощностью 50 тонн в год. Чубайс утверждает, что ни одна компания мира сегодня не способна изготовить ни единой тонны этого инновационного материала.

Графеновые нанотрубки при добавлении их в состав других материалов в незначительном количестве способны кардинально менять их характеристики. К примеру, 0,1-процентная добавка нанотрубок в алюминий увеличивает его прочность вдвое, а добавка в бетон одной тысячной доли процента этого материала делает его прочнее в полтора раза. А добавив в пластик 0,01 процента, можно сделать его электропроводным. Сами графеновые трубки прочнее стали в 150 раз.

Уже сейчас российская компания OCSiAl поставляет нанотрубки для 75 процентов ведущих технологических производителей мира. Большинство из них не разглашает факт своего сотрудничества с россиянами. Известно только, что клиентами OCSiAl являются LG и Pirelli.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роснано
Персоны
Чубайс Анатолий
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3 комментария
№1
20.02.2020 07:16
В первую очередь покупают производители современных литиевых аккумуляторов. Странно, что наши аккумуляторы для подлодок ещё не самые наилучшие.
https://ocsial.com/ru/news/342/
+2
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№2
20.02.2020 08:03
Вот статья на эту тему - очень хорошая и интересная статья. Очень рекомендую к прочтению.
+2
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№3
20.02.2020 10:14
Японцы предлагали в России завод с супермельницами по превращению опилок в наноопилки для производства спирта этилового(целлюлоза измельчается до глюкозы). Вовремя одумались, в случае аварии эта пыль разнесется ветром на 1000км и собираться будет в легких людей и животных, печени и почках до превращения ткани в мокрый картон.
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