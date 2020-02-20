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Российская газета

ВМС США планируют создать крейсер нового поколения

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Источник изображения: PH2 Christopher Ware/wikimedia.org

Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа. Программа проектирования рассчитана на пять лет.

Как сообщает Military Watch, при разработке корабля будут использовать проверенные технологии, которые интегрируют в новую конструкцию корпуса, отвечающего современным требованиям ВМС Соединенных Штатов.

В настоящее время ВМС США необходима замена для крейсеров типа Ticonderoga постройки 1980-х годов. В последние десятилетия в США пытались проектировать крупные надводные корабли. Но ничего так и не довели до конечного результата. Возлагали надежды на эскадренные миноносцы типа Zumwalt, планировали построить 32 корабля, но ограничились тремя, пишет bmpd. Их огневая мощь оказалась низкой, а стоимость очень высокой. К тому же они страдали от многочисленных поломок.

Что касается разработки нового корабля, то предполагаемая сумма, необходимая для проектирования - 46,45 миллиона долларов в 2021 году и 150 миллионов - в 2022 году.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
Ticonderoga
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