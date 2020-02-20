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Что не дозволено российскому офицеру, позволено индийскому

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе переоборудования советского авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в индийский авианосец Vikramaditya, осуществленного российским «Севмашем» в Северодвинске, в корабле по желанию Индии впервые в советском и российском флоте в офицерской кают-компании оказалась размещена барная стойка.

Как сообщает ТАСС, индийские офицеры после вахты имеют полное право пропустить бокальчик виски или рома, не сходя с борта. Эта стойка стала одним из главных ноу-хау российских корабелов. До этого они ничего подобного не строили и в море не отправляли.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в относительно боевом состоянии осталось лишь три.

«Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии. «Варяг» достался Китаю, где после переоборудования стал Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».

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Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Система наблюдения "Ратник"
Компании
Севмаш
Проекты
1143 Кречет
22350
Авианосец
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