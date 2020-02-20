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Военно-промышленный курьер

Первый турполет в космос запланирован на следующий год

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Источник изображения: vpk-news.ru

Самый высокий за всю историю частных космических путешествий туристический полет – выше орбиты Международной космической станции – запланирован в конце 2021 или в начале 2022 годов.

Американские компании SpaceX и Space Adventures подписали соглашение об организации таких полетов на корабле Crew Dragon, пишет Space.com. Отмечается, что одновременно смогут путешествовать до 4 туристов. 

Космический корабль должны запустить с мыса Канаверал во Флориде. Во время полета Crew Dragon поднимется выше орбиты Международной космической станции. Полет продлится до 5 дней. 

Другие подробности о космическом путешествии пока держат в секрете. В компаниях, в частности, не стали называть его стоимость.

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Страны
США
Компании
Space Adventures
SpaceX
Проекты
МКС
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