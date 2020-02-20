Первый турполет в космос запланирован на следующий год

Самый высокий за всю историю частных космических путешествий туристический полет – выше орбиты Международной космической станции – запланирован в конце 2021 или в начале 2022 годов.

Американские компании SpaceX и Space Adventures подписали соглашение об организации таких полетов на корабле Crew Dragon, пишет Space.com. Отмечается, что одновременно смогут путешествовать до 4 туристов.

Космический корабль должны запустить с мыса Канаверал во Флориде. Во время полета Crew Dragon поднимется выше орбиты Международной космической станции. Полет продлится до 5 дней.

Другие подробности о космическом путешествии пока держат в секрете. В компаниях, в частности, не стали называть его стоимость.