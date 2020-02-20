EZRaider: электроповозка для солдата

Электротранспорт становится всё более популярным, интересен он и военным. Вчера, 18 февраля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что американская армия начала тестирование электрического скутера EZRaider.

Испытания транспортного средства на электротяге пройдут в ходе комплексных учений AEWE (Army Expeditionary Warrior Experiments) на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия). В ходе тестирования солдаты смогут испытать скутеры в обстановке, максимально приближённой к боевой.

Электрический скутер EZRaider Источник изображения: armyrecognition.com

EZRaider представляет собой четырёхколёсную платформу с приводом 4×2 или 4×4. Производитель указывает, что военные могут выбирать среди множества вариантов — в частности, доступны модели с двигателями мощностью от 2,4 до 18 кВт и ёмкостью аккумулятора от 1,7 до 3 кВт/ч.

Скутер способен работать при экстремальных температурах (от −20 до +75° C) и рассчитан на нагрузку до 200 кг в максимальной комплектации. Кроме того, он может буксировать специальный прицеп. EZRaider уже используется американским спецназом, голландской армией, а также израильской полицией и пограничной службой.