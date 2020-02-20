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ЦАМТО

ВВС Таиланда продемонстрировали в Сингапуре модернизированные истребители F-5TH

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F_5E_Tiger_III
Истребитель F-5E Tiger III. Источник: hikaru84.deviantart.com.

ЦАМТО, 19 февраля. ВВС Таиланда продемонстрировали в рамках авиасалона Singapore Airshow 2020 первые два прошедших модернизацию истребителя F-5.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, самолеты, получившие обозначение F-5TH, были приняты на вооружение в ноябре 2019 года и в настоящее время входят в состав 211-й эскадрильи ВВС Таиланда.

По данным издания, 14 самолетов F-5 будут модернизированы до стандарта F-5TH по контрактам общей стоимостью около 100 млн. долл. Первые два самолета были модернизированы израильской Elbit Systems. Работы над остальными 12 самолетами выполнит совместно с Elbit Systems тайская компания RV Connex.

Модернизация предполагает оснащение истребителей стеклянной кабиной, новой авионикой и средствами связи. Оборудование тактическими каналами передачи данных Link-T национальной разработки и РЛС Grifo-F с фазированной антенной решеткой с электронным сканированием группы Leonardo также является частью программы.

По заявлению ВВС Таиланда, благодаря программе модернизации ресурс планера F-TH будет увеличен на 2400 летных часов, что позволит эксплуатировать самолет еще 15 лет (ВВС Таиланда применяют F-5 с конца 1970-х гг.).

ВВС Таиланда рассматривают программу модернизации F-5 как первую в рамках новой политики "покупай и развивай". Ее реализация официально началась в конце 2019 года в соответствии с обязательством правительства Таиланда поддерживать национальных производителей посредством закупок и передачи соответствующих технологий.

ВВС Таиланда заявили, что данная политика будет применяться ко всем будущим приобретениям с целью привлечения национальной промышленности, инженеров и технических специалистов ВВС к разработке или сборке приобретенной (заказанной) продукции военного назначения.

ВВС Таиланда планируют реализовать эту политику путем переговоров с иностранными подрядчиками, которые должны будут изложить в своих предложениях о продаже планы того, как они будут взаимодействовать с ВВС Таиланда и/или национальной промышленностью для поддержки тех или иных программ.

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Страны
Израиль
Сингапуp
Таиланд
Продукция
F-5
Компании
Elbit Systems
Leonardo
Проекты
2020-й год
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