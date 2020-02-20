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Военное обозрение

Китайский авиаконструктор назвал причины, по которым Китаю стоит приобрести Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ вышло интервью с известным в КНР авиаконструктором Ван Юнцином. Интервью было посвящено развитию в Китае авиастроения, в первую очередь – военного.

У Ван Юнцина поинтересовались о том, каким является его мнение по поводу разговоров о возможном приобретении у России ограниченной партии самолётов пятого поколения Су-57. Эти разговоры в Китае ходят достаточно давно.

Ван Юнцин:

Китай действительно заинтересован в Су-57 и может импортировать несколько единиц для их исследования и изучения, если это будет возможно. Причины есть. Российские технологии, реализованные на Су-57, могли бы позволить Китаю обеспечить возможности сверхзвуковой крейсерской скорости для истребителей китайской разработки. Кроме того, у русских в этом плане можно поучиться созданию самолётов со сверхманевренностью, которую обеспечивают как двигатели, так и конструкция планера.

По словам китайского авиаконструктора, технологии, применённые при реализации проекта ПАК ФА – Т-50 – Су-57, могли бы помочь КНР усовершенствовать свои истребители нового поколения J-20 и J-31.

Тем временем, в Китае отмечают, что в России далеко не все разделяют идею о продаже в Китай готовых истребителей. В частности, рассматривается вариант совместного предприятия, на котором могли бы создаваться двигатели для новейших истребителей двух стран.

При этом в Китае дают понять, что не разделяют жёсткой критики Су-57 со стороны Индии, как не разделяют и выхода Индии из совместной программы FGFA.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
FGFA
J-20
J-31
ПАК ФА
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