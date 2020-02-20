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Военное обозрение

В России появится сверхлёгкая ракета для «бюджетных» запусков

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ученые занимаются созданием космической ракеты, превосходящей по своим параметрам аналогичные разработки конкурентов. Работы планируют завершить к 2025 году. Предположительная стоимость проекта составляет 2,5 миллиарда рублей, которые по расчетам создателей должны окупиться через 12 запусков.

Об этом журналистам газеты «Известия» рассказал сотрудник компании «ВНХ-Энерго» Павел Чернышев.

Аппарат представляет собой многоразовую сверхлегкую ракету, предназначенную для доставки на 200-километровую орбиту Земли микро- и наноспутников. Основная цель, поставленная разработчиками, – это рекордно низкая стоимость доставки космических грузов. Предположительно она составит 12 тысяч долларов за килограмм полезной нагрузки. Ближайшему конкуренту российского аппарата – ракете «Электрон» от американской компании Rocket Lab – доставка килограмма космического груза обходится вдвое дороже.

Такого результата российские разработчики планируют достичь за счет использования одноступенчатой конструкции носителя и инновационной конфигурации сопла двигателя, способного работать в любых режимах на разных высотах. При изменении высоты полета ракеты он не потеряет тяги.

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Страны
Россия
США
Компании
Rocket Lab
Проекты
Наноиндустрия
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