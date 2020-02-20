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Российская газета

СМИ: Минобороны РФ закажет необычные Су-34

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: rg.ru

Минобороны России планирует подписать контракт с ПАО "Компания "Сухой" на поставку нескольких десятков фронтовых бомбардировщиков Су-34 с новейшим радиоэлектронным оборудованием. Заключение договора ожидается летом.

- Речь идет о нескольких десятках самолетов, чьи боевые возможности расширены за счет аппаратуры, созданной в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч", - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что завершенная в 2019 году ОКР предполагают установку на самолет подвесных контейнеров радиоэлектронной разведки с существенным расширением средств поражения, которые сможет применять Су-34.

Ранее в Сети появились фото "Сыча". Это крупный: длиной 5 и шириной 1 метр, - контейнер, в силу веса и габаритов подвешиваемый к центральному пилону под фюзеляжем бомбардировщика.Кроме того, для правильной работы "Сыч" должен находиться ниже силовой установки. По бокам контейнера имеются две прямоугольные панели - предположительно, это антенны РЛС бокового обзора.

По мнению специалистов, "Сыч" является компактным вариантом системы оптической и радиолокационной разведки с самолета-разведчика Ту-214Р. Уменьшение габаритов не сказалось на характеристиках комплекса. С новым оборудованием Су-34 может либо выполнять разведку, наводя на цели самолеты и другие средства поражения, либо совмещать функции разведчика и ударного самолета, то есть работать в цикле "нашел-атаковал".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
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