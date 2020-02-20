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Российская газета

Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским

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Источник изображения: rg.ru

Журналисты объяснили, почему для Индии предпочтительней российский Су-35, а не американский F-15EX.


Издание Military Watch задалось вопросом, какой истребитель выберет Индия в рамках тендера MMRCA. За победу в нем борются сразу несколько моделей самолетов, включая американские, европейские и российские. Однако, по мнению автора, из этого ряда выделяются два конкурента Су-35 и F-15EX.

Оба самолета являются глубоко модернизированными "потомками" Су-27 и F-15C - главных истребителей СССР и США времен холодной войны. Оба оснащены двумя двигателями, способны работать на больших высотах и имеют большую дальность полета. Это позволяет проникать в воздушное пространство противника и применять широкий спектр боеприпасов как для воздушных, так и для наземных миссий.

У F-15ЕХ есть преимущество в скорости - он способен достигать 2,5 Маха. А Су-35 - около 2,25 Маха.

РЛС истребителей "Ирбис-Э" и AN / APG-82 одинаково сложны, полагает автор. Хотя радар российского самолета считается более мощным. Он может обнаруживать большее число воздушных целей на дальности более 400 километров. Так же ему под силу отслеживать до 30 воздушных целей одновременно и поражать до восьми.

Стелс-истребители он сможет засечь на расстоянии более 80 километров.

Су-35 обладает лучшими характеристиками скрытности за счет меньшего поперечного сечения радара.

Еще одно достоинство Су-35 - гиперзвуковые ракеты Р-37. Они имеют большую дальность, высокую маневренность и скорость до 6 Махов.

Американские F-15 сегодня полагаются на устаревшие ракеты AIM-120C с радиусом действия 105 километров. Хотя F-15EX и может быть укомплектован AIM-120D с дальностью до 180 километров, все же это почти вдвое меньше, чем у Р-37. К тому же ракета намного медленнее. Ее скорость - около 4,5 Маха.

Су-35 в ближайшем будущем также может получить возможность применять ракету K-77М "воздух-воздух" с усовершенствованной системой наведения.

В бою на дальних дистанциях преимущества Су-35 еще более значительны. У F-15EX более громоздкая конструкция, а отношение тяги к весу гораздо ниже. Это позволяет Су-35 с легкостью обгонять его, даже не полагаясь на двигатели с управляемым вектором тяги. Однако на коротких дистанциях F-15EX все же будет быстрее.

При всех тактико-технических плюсах Су-35 для Индии он имеет еще одно, пожалуй, главное достоинство. Дело в том, что самолет совместим с уже стоящими на ее вооружении истребителями - Су-30МКИ. И этот эффект синергии обеспечит значительное преимущество, которого не хватает F-15.

Сходство между Су-35 и Су-30МКИ также позволит пилотам относительно легко переключаться между двумя машинами.

А вот интеграция F-15EX в пестрый индийский флот, напротив, может превратиться в логистический кошмар. Особенно если учесть, что у Индии нет ни одного американского истребителя.

Еще более привлекательным Су-35 сделает возможность лицензионного производства истребителей в Индии.

Казалось бы, при таком раскладе F-15EX ничего не светит. Однако в заключении эксперт напоминает об одном "козыре" американского самолета. Это значительное политическое давление, которое оказывает США на Индию, включая угрозы экономических санкций. Так что, хотя преимущества Су-35 огромны, выбор не предопределен.


Олег Корякин

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-15
Ирбис-Э
Р-37
Су-27
Су-30
Су-30МК
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